Gartenfreunde veranstalten drei Pflanzenbörsen in Pößneck

Pößneck. Zwei im Frühjahr und eine im Herbst

Der Regionalverband Orlatal der Gartenfreunde will in diesem Jahr drei Pflanzentauschbörsen anbieten. Zur ersten wird am 29. April eingeladen, zur nächsten am 20. Mai und zur letzten im Herbst am 16. September. Beginn der in der Regel rund einstündigen Veranstaltungen in der Kleingartenanlage Kirschplantage am Pößnecker Ortsausgang in Richtung Wernburg wird jeweils 10 Uhr sein.

Willkommen seien nicht nur Schrebergärtner, sondern auch Haus- und Balkongärtner. Im Mittelpunkt dieses Fachflohmarktes sollen auch in diesem Jahr Pflanzen, Saatgut und Blumenzwiebeln aller Art, aber auch Dinge wie Nistkästen oder Gartengeräte und Fachliteratur stehen. Die Fachberater des Regionalverbandes werden sich Zeit für die Fragen der Besucher nehmen, auch sonst sei wie immer mit einem regen Erfahrungsaustausch zu rechnen. Überschüssiges Pflanz- und Saatgut sei als Spende für die Tafelgärten des Regionalverbandes willkommen.