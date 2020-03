Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landesgartenschau ein Thema der Pößnecker Sonntagsstreifzüge

Die diesjährige Saison der Pößnecker Sonntagsstreifzüge soll im Mai beginnen. Das teilte die Stadt Pößneck auf Anfrage in der Hoffnung mit, dass die Corona-Krise bis dahin überwunden ist.

Die thematischen und meist heimatgeschichtlichen Rundgänge sollen wie in den vergangenen Jahren immer am letzten Sonntag eines Monats im Sommerhalbjahr stattfinden. Der Mai-Termin wird allerdings eine Woche vorgezogen, weil der letzte Sonntag des Wonnemonats auf Pfingsten fällt.

So wird am 24. Mai ab 13.30 Uhr zu einem Rundgang mit dem Motto „20 Jahre Landesgartenschau“ eingeladen. Darüber wird Stadtführer Siegbert Würzl berichten – aus erster Hand, hat er doch am Werden dieses Meilensteins der jüngeren Pößnecker Geschichte seinerzeit als Stadtrat mitgewirkt. Treffpunkt wird die Shedhalle, eine Landesgartenschau-Errungenschaft, sein.

Eigener Rundgang für Kinder

Für den 28. Juni ab 13.30 Uhr ist ein Rundgang für Kinder mit Stadtführerin Christel Hoffmann angesetzt. Willkommen sind Mädchen und Jungen ab fünf Jahren mit ihren Eltern oder Großeltern. Treffpunkt ist der Marktplatz. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt, deswegen ist eine Voranmeldung in der Stadtinformation notwendig.

Am 26. Juli ab 13.30 Uhr kann man einmal mehr mit Heimatkundler Karl Ernst „Auf den Spuren der Tuchmacher“ beziehungsweise durch das Haus Horn in der Unteren Johannisgasse 1 wandeln. Auch in diesem Fall ist die Zahl der Teilnehmer begrenzt, weswegen eine Voranmeldung in der Stadtinformation notwendig ist.

Am 30. August ab 13.30 Uhr lautet „75 Jahre Kriegsende in Pößneck“ das schwierige Thema. Es wird Stadtführerin Beate Sickel sprechen. Sie wird Interessierte an der Shedhalle empfangen.

Saisonausklang mitmusikalischem Stadtrundgang

Zum Saisonausklang am 27. September ab 13.30 Uhr gibt es wieder einen musikalischen Stadtrundgang, welcher in der Tradition der vergangenen Jahre einen Stadtteil vorstellen wird. Dieses Mal ist Köstitz dran. Gastgeber ist der Köstitzer Kirmesverein. Passende Töne kommen von Schülern und Lehrern der Musikschule Saale-Orla Pößneck. Treffpunkt ist der Lidl-Markt in der Neustädter Straße.

Die Pößnecker Sonntagsstreifzüge gibt es seit 2011. Der damaligen Initiative des städtischen Kulturamtes schlossen sich die Stadtführer gern an. Einzelne Rundgänge der vergangenen Jahre erfreuten sich dreistelliger Besucherzahlen.

Die diesjährigen Pößnecker Sonntagsstreifzüge sind von Mai bis August kostenpflichtig. Beim September-Rundgang kann man gratis mitlaufen, wobei in diesem Fall der Musikschulförderverein um eine Spende bitten wird.