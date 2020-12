Gaststätten als Abnehmer des Karpfens fehlen komplett

Junior-Chef Sören Hickethier hält einen der Karpfen in der Hand, wie er in diesen Tagen von den Kunden gekauft wird.

Mit Kartoffeln, Klößen oder Brot, Sauerkraut oder Rotkohl, Meerrettich oder Bier – die Kunden von Fischzüchter Steffen Hickethier aus Lemnitz mögen ihren Karpfen auf unterschiedlichste Weise. Auf die Frage, wie der Fisch, der in unserer Region besonders gern an Weihnachten und Silvester oder Neujahr gegessen wird, am besten schmeckt, gibt es für den Profi keine allgemeingültige Antwort. „Wir bereiten ihn auf polnische Art mit Gemüse zu und essen ihn an Neujahr“, sagt der 55-Jährige.

Artgerecht und Medikamentenfrei

Die Karpfensaison gehe von etwa September bis April. Wenn es im Frühherbst aber noch so warm sei, wie in den vergangenen Jahren, dann wolle auch keiner Karpfen essen. Deshalb steige die Nachfrage erst im Oktober und November an. Leider, stellt er fest, würde der Karpfen aber insgesamt immer unbeliebter. „Das finde ich schade, denn er ist ein naturbelassenes Produkt und wird in der Region gezüchtet – artgerecht und medikamentenfrei“, betont Steffen Hickethier.

Absatzeinbußen haben sich bei ihm zusätzlich auch durch die Corona-Pandemie bemerkbar gemacht. „Im Normalfall machen wir ein Drittel unseres Jahresumsatzes an Weihnachten und Silvester. In diesem Jahr nicht“, sagt der Inhaber des Familienbetriebs, in dem auch Sohn Sören arbeitet.

Die Gaststätten als Abnehmer für seine Fische fehlten quasi komplett. Auch die regionalen Händler, an die er ausliefert, hätten nicht den gleichen Bedarf – beispielsweise Markthändler seien nicht mehr auf den Wochenmärkte, um dort zu verkaufen. Die Bedeutung des Karpfens als Festessen hat in diesem Jahr ebenso abgenommen. Viele Kunden kämen ohnehin nur einmal im Jahr, aber: „Wer bereitet denn noch den Karpfen zu? Das sind die älteren Leute, die ihre Kinder und Enkelkinder zu Gast haben. In diesem Jahr sind diese Familienessen ja aber oftmals ausgefallen“, sagt er.

Warum der Karpfen manchmal muffelt

Dass jüngere Menschen mit dem Karpfen so ihre Probleme haben, stellt er auch immer wieder fest. Oftmals werde ihm ja nachgesagt, dass er muffelt. „Das passiert aber nur, wenn man ihn nicht ordnungsgemäß wässert – wenn er aus dem Teich kommt, muss er im Grundwasser aufbewahrt werden“, betont Steffen Hickethier und deutet auf die Becken hinter sich, in denen sich zahlreiche Karpfen tummeln.

Gleich im Raum nebenan werden sie dann auch geschlachtet – kurz bevor die Kunden sie abholen. „Wir machen derzeit auch alles mit Vorbestellung und Abholzeiten, damit sich hier nicht zu viele Menschen aufhalten“, sagt der Chef. An Kunden, die den Weg selbst nicht mehr auf sich nehmen können, liefert er auch aus. Alle anderen können an Silvester noch bis in die Mittagsstunden zu ihm kommen und ihr Festessen abholen.