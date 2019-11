Gastwirte wollen sieben Prozent

Im gastronomischen Geschäft sind es nicht nur Faktoren wie Kundenzulauf, die Qualität der Produkte und die Fähigkeiten des Personals im Service und in der Küche, die über den Erfolg einer Gaststätte oder Kneipe entscheiden. Es kommt zum Beispiel auch auf steuerliche Aspekte an. So gibt es seit Längerem eine Debatte hinsichtlich der Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Denn in Deutschland wird zwischen dem vollen und einem reduzierten Steuersatz unterschieden. So fallen für ein Essen im Restaurant 19 Prozent Mehrwertsteuer an, während Speisen, die außer Haus verkauft werden, mit nur 7 Prozent taxiert werden. Angesichts einer sich wandelnden Esskultur sehen Gastwirte und der Hotel- und Gaststättenverband darin eine Ungleichbehandlung, die zu einem Wettbewerbsnachteil gegenüber Imbissen, Bäckereien und dem Lebensmitteleinzelhandel führe.

Im Anschluss an einen OTZ-Beitrag zum Gaststättensterben im Saale-Orla-Kreis, wonach in den vergangenen Jahren mehr als 100 Gaststätten in der Region geschlossen wurden, meldete sich der Wirt des Gasthauses „Zum Plothenteich“ in Plothen, Hans-Joachim Semmler bei der Zeitung, um auf eine aktuelle Online-Petition zu dem Thema hinzuweisen. Unter dem Titel „Es ist fünf nach zwölf! Rettet unsere Gasthäuser! Für mehr Porzellan statt Plastik!“ hat der Dehoga Bayern diese Petition gestartet. Argumentiert wird vor allem mit dem Aspekt der Fairness und der Ökologie, denn bei Außer-Haus- Essen falle weit mehr Verpackungsmüll an. Außerdem solle es helfen, das Gaststättensterben zu bremsen. Der Bundesverband und der Thüringer Ableger stehen hinter dem Projekt. „Ihre Unterstützung ist gefragt“, heißt es etwa in einer Mail des Ostthüringer Hotel- und Gaststättenverbands an seine Mitglieder. Semmler hat bereits an der Petition teilgenommen, bei der 50.000 Unterschriften nötig sind, um an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages weitergereicht zu werden. Am Sonntagnachmittag zählte sie 17.100 Unterstützer aus Deutschland. Der Pößnecker Wirtevereins-chef Heiko Lehrmann sagt eindeutig: „Das muss kommen, ohne Frage.“ Aus seiner Sicht wären sieben Prozent besonders jetzt, angesichts zunehmender Anforderungen zum Beispiel bei der Kennzeichnungspflicht oder durch den Mindestlohn, der Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden, und ökologischer Aspekte ein sinnvolles Zeichen. „Vor allem auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Gastronomen und dem Personal.“ Er werde die Petition selbst unterschreiben und habe die Verknüpfung auch an Vereins-Kollegen weitergeleitet. Mehr Infos zur Petition unter: www.bit.ly/Gastro-Petition