Geänderte Öffnungszeiten in Pößneck

Die Stadtbibliothek in Pößneck bietet zwischen den Jahren nur eine Notausleihe an.

Pößneck. Stadtbibliothek, Stadtmuseum sowie die Ämter im Rathaus haben zwischen den Jahren verkürzte Öffnungszeiten.

Die Pößnecker Stadtbibliothek bietet „zwischen den Jahren“ wegen einer Inventur und einiger Umbau- beziehungsweise Umräumarbeiten nur eine Notausleihe an. So wird sie am 27., 29. und 30. Dezember lediglich zwischen 11 bis 12 Uhr geöffnet sein. Die Samstagsöffnungszeiten an Heiligabend und Silvester entfallen ersatzlos, mittwochs ist ohnehin geschlossen. „Vorbestellungen für die Ausleihzeiten werden per Mail an bibliothek@poessneck.de sowie unter Telefon 0 36 47/500 320 dienstags bis donnerstags zwischen 8 und 15 Uhr entgegengenommen“, teilt das Bilke-Team mit.

Die Ämter der Stadt Pößneck im Rathaus und im Verwaltungsgebäude Neustädter Straße 1 sind in der Woche nach Weihnachten vom 27. bis 29. Dezember regulär geöffnet, um am Freitag, 30. Dezember, geschlossen zu bleiben.

Das Pößnecker Stadtmuseum samt Tourist-Information ist an Heiligabend und Silvester geschlossen. Am 27. und 30. Dezember sind Besucher jeweils in der Zeit zwischen 11 bis 16 Uhr willkommen, am 29. Dezember zwei Stunden länger von 11 bis 18 Uhr.