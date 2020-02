Gebäude in Pößneck mit verfassungsfeindlichem Schriftzug beschmiert

Unbekannte haben in der Fußgängerzone in Pößneck ein öffentliches Gebäude mit einem verfassungsfeindlichen Schriftzug und einem Hakenkreuz in schwarzer Farbe beschriftet. Die Straftat wurde laut Polizei zwischen 22. Februar, 12 Uhr, und 24. Februar, 5.20 Uhr, begangen. Eine Anzeige etwa wegen des Verwendens von verfassungswidriger Kennzeichen nahm die Polizei auf.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in den Dienstgebäuden in Schleiz und Pößneck entgegen.

