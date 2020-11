Gedenken zum Volkstrauertag in Neustadt in digitaler Form

Mit einem Gedenkakt sollte am Sonntag, 15. November, dem Volkstrauertag, in Neustadt den Opfern des Zweiten Weltkrieges in öffentlicher Form gedacht werden. Die Veranstaltung in der Reihe „Nie wieder Krieg! 75 Jahre Weltkriegsende“, die gemeinsam vom Förderverein für Stadtgeschichte Neustadt sowie der Stadt Neustadt initiiert wurde, kann jedoch aufgrund der derzeit geltenden Corona-Verordnungen nicht wie ursprünglich angedacht durchgeführt werden.