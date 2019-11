Ein Kreuz zur Erinnerung an einen Verkehrstoten steht an einer Landstraße. Symbolfoto.

Gedenkfeier für Hinterbliebene in Schleiz

Am kommenden Samstag, 16. November, findet im Gemeindehaus von Schleiz eine Gedenkfeier für Hinterbliebene und Trauernde statt, die plötzlich und unerwartet einen lieben Menschen durch ein tragisches Ereignis verloren haben. Unter dem Titel „Der Tod ist der Grenzstein des Lebens, aber nicht der Liebe“, lädt die Notfallseelsorge und Krisenintervention des Saale-Orla-Kreises ab 14 Uhr nicht nur Trauernde, sondern auch Rettungskräfte ein, in diesem Rahmen gemeinsam zu gedenken.

Erinnerung, Fürbitten, ermutigende Worte

Denn auch die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr würden oft mit Leid und Tod konfrontiert und stünden vor der Herausforderung, das Erlebte zu verarbeiten. Die Veranstaltung biete die Möglichkeit, an Verstorbene zu erinnern und Kerzen zu entzünden. Musik und Fürbitten sowie nachdenkliche und ermutigende Impulse würden die Gedenkfeier prägen, so die Ankündigung. Die musikalische Umrahmung liegt in Verantwortung der Pößnecker Musikschule. Im Anschluss an die vom Landespolizeipfarrer Jochen Heinecke geleitete Veranstaltung bleibe Gelegenheit für einen Imbiss sowie den Austausch im Rahmen von persönlichen Gesprächen.

Gedenkfeier für Trauernde, Samstag, 16. November, 14 Uhr, Gemeindehaus Schleiz, August-Bebel-Straße 9