Der Moment, in dem der Vorhang fällt und der neue Gedenkstein für die toten Soldaten des Zweiten Weltkriegs aus Schlettwein enthüllt wird, ist der Höhepunkt der Zeremonie am Volkstrauertag in und an der Schlettweiner Kirche.

Der ökumenische Gottesdienst hatte aber bereits ähnlich bewegend begonnen, denn gleich zum Auftakt zog die musikalische Begleitung die Zuhörer in der vollen Kirche in ihren Bann. Männerchor, Band und ein Posaunenchor gestalteten über den Verlauf der Festveranstaltung ein würdiges Ambiente. Jörg Reichmann, Pfarrer im Pfarrbereich Pößneck leitete durch den Nachmittag, unterstützt von Dorit Dietrich von der katholischen Kirchgemeinde. Reichmann erinnert immer wieder an das Grauen des Krieges, den Verlust für die Familien, die Verharmlosung in der militärischen Sprache („Gefallene“, „im Krieg bleiben“) und spannt den Bogen bis in die Gegenwart. „Der Krieg schlägt Wunden in die Seelen der Menschen. Die brauchen Jahrzehnte, um zu heilen.“ Er hält in der Andacht fest, der Mensch habe Verantwortung für ein friedliches Miteinander, einen gerechten Umgang und auch für die Umwelt. Durch den Gedenkstein bekomme das Erinnern an die im Krieg verlorenen Menschen einen Ort.

Ein Eindruck aus dem Inneren der Kirche. Foto: Martin Schöne

In aufwendiger Recherche – hier werden viele Namen von Engagierten genannt, besonders der von Yves Günther – sind insgesamt 37 Männer identifiziert worden, deren Namen nun auf dem schlichten Stein vor der Kirchenmauer verewigt sind. Der Jüngste unter ihnen war gerade einmal 18 Jahre alt und starb in Köln. Aber auch viele andere Kriegsschauplätze werden genannt, als Günther und der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde die Namen in der Kirche verlesen. Afrika, Frankreich, Stalingrad. Die Namensliste sei womöglich nicht erschöpfend, da nicht jeder tote Soldat zu der Zeit dokumentiert wurde, mancher als vermisst geführt wurde.

Dank wird der Stadt Pößneck zuteil, die mit einer 100-prozentigen Finanzierung die Schaffung des Gedenksteins ermöglicht habe. Doch eine Vielzahl von Menschen hat an dem Projekt mitgewirkt und neben vielen Namen von Helfern machen in der Kirche Blumensträuße als Dankesgaben die Runde. Im Anschluss an die andächtige Zeremonie bringen die Beteiligten Kerzen zum da noch verhüllten Stein. Vor großer Runde und zu Posaunenchormusik wird dann das kleine Geheimnis gelüftet.

Die Schlettweiner Seniorinnen Ruth Vogel und Jutta Günther hatten ursprünglich angeregt, einen solchen Stein zu errichten. Es gehört zu den traurigen Fakten dieses Tages, dass Ruth Vogel die Enthüllung nicht mehr erleben konnte. Auch Jutta Günther ist aufgrund eines Krankenhausaufenthalts nicht zugegen.