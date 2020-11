Gefährdung des Straßenverkehrs: Polizei kann Mann stoppen

Am Samstag fuhr in der Zeit von 11.20 Uhr bis 11.35 Uhr ein 65-Jähriger mit seinem Opel von Wolfersdorf kommend über Neustadt an der Orla in Richtung Schleiz. Aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet der Mann laut Polizei immer wieder mit seinem Fahrzeug über die Mittellinie, woraufhin es auch zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs gekommen sein soll.

Polizeibeamte konnten den Fahrer stoppen. Personen, welche durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 03663/431-0 zu melden.

