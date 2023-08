„Gefährliche Mischszene“ und rechte Rückzugsorte im Saale-Orla-Kreis

Die Linksfraktion des Thüringer Landtages lädt am Donnerstag, 17. August, zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit der Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss in den Pößnecker Jugendklub PAF ein.

Pößneck. Katharina König-Preuss referiert in Pößneck.

Die Linksfraktion des Thüringer Landtages lädt am Donnerstag, 17. August, zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit der Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuss in den Pößnecker Jugendklub PAF ein. Beginn ist 18 Uhr. Die streitbare Politikerin referiert über „rechte Rückzugsorte“ und die Gefahren, die von der Neonazi-Szene und der AfD in Thüringen ausgehen würden.

König-Preuss teilt vorab mit: „Wir haben in Thüringen nach offizieller Zählung 19 Immobilien in den Händen von Neonazis sowie eine Vielzahl von Objekten auf die diese, aber auch die Reichsbürger-Szene Zugriff haben. Dass diese Strukturen nicht nur als Rückzugsort genutzt werden, sondern auch als Planungs- oder Ausübungsstätte für Gewalttaten, das haben Übergriffe in Thüringen gezeigt, aber auch das militante Putsch-Netzwerk des Heinrich XIII. Prinz Reuß.“

Im Saale-Orla-Kreis seien zwischen 2018 und 2021 mehr als 245 rechte Straftaten registriert worden, darunter Bedrohungen, Körperverletzungen und gefährliche Körperverletzungen. Das seien doppelt so viele Fälle wie in anderen Landkreisen mit deutlich mehr Einwohnern.

„Wir haben es mit einem Milieu zu tun, das in unterschiedlichen Facetten wächst und gedeiht, auch in Pößneck, Neustadt, Schleiz oder Bad Lobenstein.“ Corona-Leugner und „Querdenker“ würden mit Reichsbürgern, AfDlern und Neonazis zu einer „gefährlichen Mischszene“ verwachsen.