Gefahr am Saaleradweg bei Ziegenrück wird derzeit beseitigt

Bewegung an der frischen Luft ist im Trend, entlang der Saale kann man wunderbar mit seinem Drahtesel über mehrere Tage jede Menge erleben. Leider müssen Erholungssuchende, die auf dem Saaleradweg unterwegs sind, dieser Tage eine Ausweichroute bei Ziegenrück und Altenbeuthen in Kauf nehmen. Denn bis Freitag, 12. März, ist zwischen Paska und der Saalestadt der Forstweg gesperrt. Der Grund: Am Schlossberg müssen 130 Fichten weichen.