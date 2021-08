Geführte Wanderung rund um Krölpa

Die Wanderung um Krölpa wird geschätzte sechs Stunden in Anspruch nehmen.

Krölpa. Wer am Flurgang vom 21. August teilnehmen will, muss sich vorher anmelden.

950 Jahre Krölpa werden nicht nur mit einem großen Michaelismarkt am 25. September, sondern vorher schon auch mit einem Flurgang gefeiert. So lädt Gabriele Könitzer am 21. August zu einer Wanderung auf einer Strecke ein, die nicht unbedingt entlang der Grenzen des Dorfes führt, allerdings verschiedene Perspektiven anbietet. Ziel sei es, unterschiedliche Ansichten bewusst wahrzunehmen.

Los geht es an dem Samstag um 9.30 Uhr an der Gemeindeverwaltung in Krölpa. Geschätzte sechs Stunden und etliche Kilometer später endet die Tour auf dem Sportplatz des Dorfes.

Unterwegs will Könitzer Anekdoten, Sagen und Geschichtliches rund um das Dorf zum Besten geben, das vor 950 Jahren erstmals urkundlich erwähnt wurde. Bei schönem Wetter werde die Wanderung nicht zuletzt auf den Pinsenberg führen. Insgesamt sei festes Schuhwerk zu empfehlen. Die Flurgänger sollten an Selbstverpflegung denken und einen Becher mitführen, so die Veranstalter.

An der Wanderung kann nur eine begrenzte Zahl Interessierter teilnehmen. Es wird um eine Anmeldung per E-Mail an d.krahmer@kroelpa.de oder unter Telefon 03647/43 14 18 gebeten.