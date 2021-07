Gegen Baum und schwer verletzt - mehrere Fenster eingeworfen

Die Polizei meldet einen schweren Unfall bei Pößneck und Randalierer in Bad Lobenstein.

Gegen Baum und schwer verletzt

Ein 20-Jähriger war am Donnerstag gegen 15:30 Uhr mit seinem Citroen zwischen Ranis und Pößneck unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Baum. Er verletzte sich dabei schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Auto wurde abgeschleppt und erheblich beschädigt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise vollgesperrt.

Fensterscheiben eingeworfen

Am Donnerstag gegen 14 Uhr ging die Mitteilung über drei eingeworfene Fensterscheiben in der "alten" Regelschule im Schulweg in Bad Lobenstein bei der Polizei ein. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

