Gegen das Langenorlaer Vereinssterben

„Wir wollen die Orlataler Bräuche erhalten und überliefern. Das dörfliche Zusammenleben fördern und miteinander ins Gespräch kommen“, fasst Mathias Welper, Vorsitzender des Langenorlaer Kultur- und Brauchtumsverein und Besitzer der Schimmersburg, die Ziele der Interessengemeinschaft zusammen. An der Gründungsversammlung nahmen 18 Mitglieder teil. In der Silvesternacht wird man erstmals mit einem Neujahrsfeuer auf dem Gottesberg öffentlich in Erscheinung treten.

Gemütliches Feuerin Langenorla statt Feuerwerk

Mit dem Brauch rund um das lodernde Element will der Verein eine lange Tradition in Langenorla in für alle zugängliche Bahnen lenken. „Seit einigen Jahren gab es immer wieder Ärger mit dem Feuer, mit welchem das neue Jahr begrüßt wurde“, weiß der Chef des Vereins. Die Veranstaltung, die bislang eher im privaten Rahmen stattfand, quasi unter Nachbarn, sei mehrfach gestört worden, zum Beispiel durch eine Feuerwehralarmierung. „Die Feuer waren stets angemeldet. Mehrere Behörden wussten davon: Rettungsleitstelle, Verwaltungsgemeinschaft, Bürgermeister und Ortsbrandmeister“, sagt Welper. Am meisten taten ihm die Feuerwehrleute leid, die um den Jahreswechsel aus den eigenen Feierlichkeiten herausgerissen worden. Damit soll nun endlich Schluss sein. „Während die einen Feuerwerk zünden, die auch die tierische Umgebung erschrecken, gehen wir es gemütlich mit einem gemeinsamen Feuer an“, benennt er einen Vorteil.

Flurbegehung im Sommer geplant

Den Erhalt weiterer bäuerlicher Traditionen hat sich der Verein auf die Fahnen geschrieben: Weideabtrieb, Hausschlachtungen, Essenskultur und Flurbegehungen. Letzteres, welches auch unter Flurzug bekannt ist, erklärt der Vorsitzende: „Jährlich trafen sich die Bauern und schritten gemeinsam die Grenzen der Grundstücke ab, um Unregelmäßigkeiten auf den Grund zu gehen.“ So sei es nicht ungewöhnlich gewesen, dass Flurmarken wie Steine auch mal wissentlich versetzt wurden, um Land beziehungsweise Eigentum zu gewinnen. „Selbst heute ist das manchmal noch zu beobachten“, meint er. Dieses Ritual will der Verein im Sommer mit einem Spaziergang wieder aufleben lassen. „Es soll eine gemütliche Wanderung werden, ähnlich dem Osterspaziergang“, beschreibt Mathias Welper die angedachte Veranstaltung.

In engem Zusammenhang mit den Begehungen steht die Flurnamenforschung. „Es gibt etliche Ortsbezeichnungen in Langenorla, die kennt kaum einer mehr oder kann keine Verbindungen mehr zu den dortigen Begebenheiten herstellen“, sagt er. Das wolle man ändern. Der Vereinschef stellt sich vor, dass in Zukunft nach und nach Schilder aufgestellt werden könnten, auf denen die Flurnamen zu lesen sind. Denn diese werden zum Teil nur noch mündlich überliefert. „Wir wollen das natürlich auch in irgendeiner Form dokumentieren, vielleicht wieder in Heimatheften“, meint er.

Verlust an Vereinskultur beklagt

Jene Veröffentlichungen unter dem Namen „Heimatgeschichte aus dem Orlatal“ existiere derzeit nicht, ebenso beklagt Mathias Welper die seit 2014 ausdünnende Vereinskultur in der Gemeinde: „Der Kultur- und Bastelzirkel, Bauernverband, Heimatverein und Fußballfanclub haben sich aufgelöst“, sagt er. Die Bibliothek sei verschwunden. Um dem Verlust entgegenzusteuern, haben sich einige Langenorlaer entschlossen, den Kultur- und Brauchtumsverein zu gründen.