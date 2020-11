Gegen den Trend: Stück für Stück zum Kino

„Meine Reserven sind aufgebraucht“, sagt Hubert Lautenbach, Film-Enthusiast und Besitzer des ehemaligen Hauses der Jugend und des Sports in der Straße des Friedens in Pößneck. Vor etwa drei Jahren kaufte er das marode Gebäude, welches seit langer Zeit leer steht. Er will ein Kino mit drei Sälen hineinbauen. Größtenteils mit den eigenen Händen. Bald täglich ist der Hohenleubener dort anzutreffen, steckt mitten in der Sicherung des Hauses.

Das andere von ihm betreute Kino am Park in Bad Lobenstein ist wegen des zweiten Lockdown seit Montag schon wieder zu, die angegliederte Kino-Technik-Firma sei wegen der coronabedingten geringen Nachfrage auch kaum lukrativ. Viele Unsicherheiten prägen das derzeitige Geschäft. „Es hätte nicht schlimmer kommen können“, sagt er.

Hubert Lautenbach hat eine Kinovision für dieses Gebäude. Foto: Marcus Cislak

„Wenn wenigstens die Ausgaben von den Einnahmen gedeckt würden“, so Lautenbach, hätte er weniger Sorgen in Bad Lobenstein und könne sich mehr auf das Pößnecker Projekt stürzen. Verdorbene Speisen, wie Popcorn und andere typische Leckereien habe man im Kino am Park entsorgen müssen. Ende 2019 habe er etliche Tausend Euro in neue Kinotechnik investiert. Und rund 1400 Euro an laufenden monatlichen Kosten, wie Verleihlizenzen, Versicherungen, Energiekosten, hätte man dort irgendwie zu decken. Die Schulkinowoche sei mit diversen Vorstellungen schon vorbereitet gewesen, alles Nötige in Sack und Tüten. Und er fragt: „In der Schule sitzen die Kinder in einem Raum zusammen, aber dürfen das nicht im Kinosaal. Seltsam, oder?“ Mit den ziemlich düsteren Entwicklungen – er spricht von einem finanziellen Defizit von 55.000 Euro – des ausgehenden Jahres sei das Bad Lobensteiner Lichtspielhaus so eigentlich nicht mehr tragbar. „Wenn es so weiter geht wie seit März, ist in spätestens einem halben Jahr dort endgültig Schluss“, ist er sich der Tragweite bewusst. „Da fragt man sich schon manchmal, macht das alles überhaupt noch Sinn?“

Weil wenig in der Richtung laufe, konzentriert er sich seit Monaten auf die Notsicherung im ehemaligen Haus der Jugend in Pößneck. Der 59-Jährige betrachtet die fast als Ein-Mann-Projekt zu bezeichnende Mammutaufgabe als Herzenswunsch. Die Mängelliste ist lang, bis auf die Außenmauern sei fast alles baufällig. Der lange Leerstand fordert seinen Tribut. Eingebrochene Decken, undichtes Dach, um nur das Gröbste zu nennen. Tonnen von Müll, Bauschutt und Holz habe er bisher herausgeschafft.

Die stark gewölbte Zwischendecke unter dem Dachstuhl sei eines der größten Sorgenkinder, denn darauf ruhen zwei lange Fachwerkträger, die das Spitzdach stützen. Die beiden durchgefaulten Balken sollen in Kürze ersetzt werden, mittels Kran, der sie von oben hinein heben soll. Die riesige Stützmauer, essenziell für die Statik des Hauses, im zur Straße zugewandten Teil des Gebäudes ist fertig gemauert. Sie wird eine große Last des Dachs tragen und trennt zwei Kinosäle voneinander ab. Eine zweite Mauer, deren Fundament gerade entsteht, ist für den dritten Saal gedacht.

Die Statik selbst sei der entscheidende Punkt, über Monate haben sich aus der beauftragten Erstellung

Der marode Dachstuhl. Foto: Marcus Cislak

eines Planes zur Wiederherstellung der Gebäudestatik Verzögerungen bei der Sanierung ergeben. Das mehrere Hundert Seiten umfassende Gutachten liege nun vor. „Es muss alles so leicht wie möglich werden“, fasst er zusammen. Die Zwischendecke zum Dach hin habe er deshalb entrümpelt, Überflüssiges entfernt. Eine mehrere Tonnen schwere Last wurde weggenommen. Er schätzt, dass es nun sieben bis acht Tonnen weniger sind. „Wenn die Statik im Griff ist, kann an das Dach gedacht werden.“ Das könne schon in Teilen im Winter geschehen, hänge aber von den Witterungsverhältnissen ab.

„Ich backe kleinere Brötchen: Der vordere Teil des Gebäudes soll zuerst fertig werden. Wenn ich wenigstens einen Saal bespielen könnte, wäre ich schon glücklich“, sagt der Film-Fan Lautenbach. Dämmung, Brandschutz, Eingangsbereich, Toiletten, Vorführraum und ein dichtes Dach wären jedoch zunächst noch weitere Zwischenziele bevor überhaupt ein Film laufen kann.