"Geh weg mit der Frau!" - Pößnecker bezahlt für Wutausbruch mit sechs Monaten Haft

Wegen Sachbeschädigung wird man selten zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Es kommt aber vor, und diese Erfahrung machte jetzt ein Stammkunde des Amtsgerichtes Pößneck.

Es geht um einen 36-jährigen Pößnecker, der sich an einem Tag im September des vergangenen Jahres Crystal reinzog und mit Alkohol seinen Durst stillte. Als er am Abend zu Hause erschien, eröffnete ihm seine Frau, dass sie ihn samt Kindern verlassen werde. Die Koffer sollen schon gepackt gewesen sein.

Wut am Fernseher ausgelassen

Aus Wut darüber zerschlug der offenbar völlig überraschte Mann einen relativ neuen Fernseher im Wert von 1800 Euro, der explizit mit dem Geld seiner Frau gekauft worden war. Die Mutter zweier kleineren Kinder erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung und reichte später auch die Scheidung ein.

Der Angeklagte ließ zunächst seinen Verteidiger, Rechtsanwalt Manfred Dahmen, sprechen und dieser bestätigte die Anklageschrift ohne Wenn und Aber. Obendrauf bescheinigte er seinem Mandanten, dass er sich „Schwachsinn“ geleistet habe.

Straftäter-Laufbahn beginnt mit 15

Der 36-Jährige selbst redete die Schadenshöhe später mit dem Hinweis runter, dass der Fernseher ja preisreduziert gewesen sei. Ansonsten wollte er von seiner Ex nichts mehr wissen. „Geh weg mit der Frau!“, beschied der Angeklagte dem Richter, als die familiären Situation des Pößneckers hinterfragt wurde.

Der Richter musste sich ansonsten mehrere Minuten Zeit für die Verlesung der Einträge nehmen, mit welchen der 36-Jährige im Strafregister verewigt ist. Seit dem Alter von 15 Jahren hat sich der Angeklagte meist wiederholt unter anderem mit Körperverletzungen, Beleidigungen und Bedrohungen sowie Straßenverkehrsstraftaten hervorgetan.

Demnächst wieder vor Gericht

Nebst erheblichen Geldstrafen, die die Hauptursache seiner Privatinsolvenz sein sollen, hat der Angeklagte auch zwei dreieinhalbjährige Haftstrafen im Lebenslauf. Seit einiger Zeit sitzt er wegen einer anderen, schwerer wiegenden Wut-Sache aus dem vergangenen Jahr in Untersuchungshaft, die demnächst am Schöffengericht des Amtsgerichtes in Rudolstadt verhandelt werden soll.

Wegen der erwiesenen Sachbeschädigung beantragte Staatsanwältin Doreen Kalski schließlich eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten (ohne Bewährung) für den Angeklagten. Genauso lautete dann auch das Urteil von Strafrichter Dieter Marufke.

Ex bekommt Ordnungsgeld aufgebrummt

Die Vertreter der Justiz schienen sich einig darüber zu sein, dass dem 36-Jährigen keine günstige Sozialprognose erstellt werden könne. Und dass die Bevölkerung so lange wie möglich vor seinem hohen Aggressionspotenzial geschützt werden müsse.

Die als Zeugin geladene Ex des 36-Jährigen blieb der Verhandlung unentschuldigt fern. Gegen die Frau erging ein Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro, ersatzweise drei Tage Haft.

Der § 303 des Strafgesetzbuches

In § 303 „Sachbeschädigung“ des Strafgesetzbuches heißt es unter anderem: „Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Merken sollte man sich auch den nächsten Satz dieses Paragraphen, der da lautet: „Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert.“