Pößneck. Debatten um eine flächendeckende Gelbe Tonne sollen zunächst in einen Test münden

Gelbe Säcke besserer Qualität stehen Saalfeld-Rudolstadt und dem Saale-Orla-Kreis in Aussicht

Mit Beginn des nächsten Jahres sollen den Verbrauchern in den Kreisen Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt Gelbe Säcke besserer Qualität zur Verfügung stehen. Darüber informierte Sven Rüdrich, zuständiger Abteilungsleiter des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla mit Sitz in Pößneck, auf Nachfrage.

So sollen die künftigen Beutel für Plastik- und Leichtmetallabfälle im Vergleich zu den jetzigen aus „wieder stärkerem“ Kunststoff bestehen. Die neuen Gelben Säcke sollen zum einen nicht mehr aus Regranulat – also aus wiederverwertetem Kunststoff – hergestellt werden, zum anderen gut genug für ein deutsches Gütezeichen sein. Das habe der Zweckverband in den jüngsten Verhandlungen mit dem Dualen System Deutschlands als zuständigem Entsorgungsträger erreicht.

Sind die Debatten um die flächendeckende Einführung einer Gelben Tonne damit vom Tisch? „Nein“, antwortete Rüdrich. Die Meinungen in dieser Frage würden nach wie vor weit auseinander gehen. Während viele Städter den handlichen Sack vorziehen würden, wenn er denn von vernünftiger Qualität sei, habe man in ländlichen Haushalten meist Platz genug für eine zusätzliche Tonne. Voraussichtlich 2022 – eher sei das technisch nicht machbar – soll die Gelbe Tonne in repräsentativen Gemeinden der Region zunächst getestet werden.