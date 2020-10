Für die Sanierung des undichten Glastonnendachs über dem Atrium des Schulkomplexes Pößneck-West hat der Kreistag Saale-Orla in seiner jüngsten Sitzung die erforderlichen Mittel freigegeben. Unklar ist indes, wann die Bauarbeiten beginnen.

„Wir wollen natürlich so schnell wie möglich anfangen, um weiteren möglichen Schaden zu vermeiden“, erklärte Jens Heynisch, Leiter des Kreisverwaltungs-Fachbereiches Zentrale Aufgaben, Bau und Bildung, auf Nachfrage. Auf die Nennung eines voraussichtlichen Baubeginntermins ließ er sich nicht ein.

Allerdings, schon wenn die notwendigen Vorbereitungen – zum Beispiel Planung, Ausschreibung, Vergabe-Beschlüsse – in optimaler Zeit erledigt werden könnten, wäre man im nächsten März. Und wenn sich die Bauzeit nicht zufällig mit Ferienwochen überschneidet, dann wird wohl bei vollem Betrieb der Regelschule Prof. Franz Huth und Grundschule Am Rosenhügel saniert, so der langfristige Hinweis aus dem Schleizer Landratsamt.

Die stellv. Schulleiterin Ursula Scholze-Starke zeigt, wie hoch sich das Wasser an den Rändern manchmal ansammelt, bevor es durch die vorhandene Entwässerung abfließt. Foto: Marius Koity

Die beiden 1984 gebauten Schulgebäude sind seit der 4,6 Millionen Euro teuren Sanierung in den Jahren 2002/2003 mit einem hübschen Atrium verbunden. Das Glastonnendach sei allerdings insbesondere an den Rändern seit etwa zehn Jahren undicht. Bisherige kleinere Eingriffe hätte die Probleme nicht dauerhaft gelöst.

350.000 Euro sollen reichen, doch daran glaubt nicht jeder

In der Folge eines Starkregens am Wochenende vom 13. und 14. Juni 2020 hat sich Wasser über drei Etagen verteilt. Sogar aus Steckdosen soll es herausgekommen sein. Selbst die Kreisverwaltung spricht von „teilweise starken Beschädigungen“. In einer früheren Stellungnahme hatte Heynisch von „Schäden im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich“ gesprochen – die keine Versicherung übernehmen würde, wie es nun in der Sitzung des Kreistages zu hören war.

Aus derzeitiger Sicht sei eine „Neuordnung der gesamten Dachentwässerung“ des Schulkomplexes notwendig, so die Kreisverwaltung. Glaselemente und Dichtungen des Lichtdachs müssten komplett ausgetauscht werden. Die dazugehörige Stahlkonstruktion – an welcher Korrosion zu beobachten ist – sei zu reinigen und aufzuarbeiten. Hierfür wird man ein Gerüst aufstellen müssen, das wohl den gesamten Verbindungstrakt zwischen den beiden Altgebäudekörpern in Anspruch nehmen wird. Zudem wird man das Baufeld beziehungsweise den Schulkomplex für die Tage ohne Dach von oben gegen Feuchtigkeit schützen müssen. Nicht zuletzt sollen die Gebäudeteile instandgesetzt werden, die von den eindringenden Niederschlägen beschädigt wurden, also vor allem Wände und Fußböden, aber auch Elektrikstränge.

Die Kreisverwaltung schätzt ein, dass 350.000 Euro für diese Arbeiten reichen werden. Diesen Betrag hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung als außerplanmäßige Ausgabe freigegeben. Das Geld stammt komplett aus Corona-Hilfsgeldern für den Saale-Orla-Kreis. „Wir hoffen auf ein wirtschaftlich gutes Ergebnis bei der Ausschreibung“, kommentierte Heynisch im Gespräch mit dieser Zeitung.

Wolfgang Kleindienst (UBV) bezweifelte in der Kreistagsdebatte, dass die 350.000 Euro „das Ende der Fahnenstange“ sein werden. Andreas Scheffczyk (UBV) schlug der Kreisverwaltung um die Ohren, dass sie quasi zugesehen haben, wie sich der jetzige Schaden aufgebaut hat. Der UBV-Gedanke, ein neues Dach ohne Glas herzustellen, zündete nicht. Es setzte sich schließlich die Auffassung durch, die Christian Herrgott (CDU) mit folgenden Worten auf den Punkt brachte: „Es sind zügig annehmbare Bedingungen in der Schule zu schaffen.“

Bis es soweit ist, hofft man im Schulkomplex Pößneck-West, dass der Winter niederschlagsarm bleibt.