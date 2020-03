Geldsegen für Gemeinden in Aussicht gestellt

Als am vergangenen Freitag die Nachricht die Runde machte, dass der Erfurter Landtag neue finanzielle Unterstützung für die Thüringer Kommunen beschlossen hat, war das nicht nur ein erstes Indiz dafür, wie die projektbezogene Zusammenarbeit zwischen rot-rot-grüner Minderheitsregierung und Union im Freistaat in den kommenden Jahren aussehen könnte.

Denn hier wurde über gleich zwei Anträge in der Sache entschieden – einer von CDU und FDP und einer von Linken, Grünen und SPD, die beide letztlich mehrheitlich beschlossen wurden.

Zugleich lieferte dieser Tag aber auch einen Eindruck davon, wie die politische Kommunikation unter solchen Bedingungen aussieht, wenn am Ende jede der beteiligten Fraktionen vor allem die eigene Leistung hervorheben will und darf.

Und so verkündete etwa die Landes-CDU noch am Freitag ihren erfolgreichen Einsatz für die Thüringer Gemeinden und Kreise mit der Verabschiedung des hier als CDU-Heimatpaket bezeichneten Vorhabens, während zum Beispiel Die Linke ihr Engagement für die „kommunale Familie“ mit der Investitionsoffensive 2020 bis 2024 hervorhob.

Fakten, Finanzen, Folgejahre

Das Durcheinander verstellt etwas den Blick auf die Fakten: Die Investitionsoffensive verspricht allein für 2020 für Gemeinden und Städte 43,58 Euro pro Einwohner und für Landkreise und kreisfreie Städte noch einmal 34,46 Euro pro Kopf.

In den Folgejahren bis 2024 gebe es dann pro Einwohner jährlich 27,99 Euro für Kommunen und 18,66 Euro für Kreise und kreisfreie Städte. Der Bürgermeister von Ranis, Andreas Gliesing (GEV), versprach sich von dem Gesetz bis zu 120.000 Euro für die Stadt allein in diesem Jahr.

Doch was heißt das am Ende für die Menschen vor Ort? Wieviel Geld bekommen Gemeinden und Kreise tatsächlich aus dem insgesamt rund 568 Millionen Euro für die fünf Jahre umfassenden Paket? Und was darf man damit anstellen?

Die gleichen Fragen stellt sich auch Eberhard Pilz in Grobengereuth. „Wir sind über jeden Pfennig froh“, sagt der Bürgermeister der 200-Seelen-Gemeinde, der seit Jahren nicht müde wird, die zunehmenden finanziellen Belastungen der kleinen Gemeinden im Freistaat zu kritisieren und aus Erfurt mehr Unterstützung zu fordern.

Ausgaben seien zum Beispiel durch die Umwidmung von Landes- zu Gemeindestraßen gestiegen – mit den damit verbundenen Unterhaltungskosten bis hin zum Baumverschnitt. Er wartet zunächst ab und will erst einmal wissen, wie er das Geld einsetzen dürfe und an welche Bedingungen es letztlich geknüpft sei. „Uns wäre am Ende vielleicht mehr geholfen, wenn das Land einfach die Straßen zurücknehmen würde“, sagt Pilz.

14.250 Euro für Nimritz

Auf der Internetseite des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales stehen einige Eckpunkte bezüglich der Zahlungen: „Die Kommunen können über einen Zeitraum von fünf Jahren verlässlich planen, wie viel Geld ihnen aus der Investitionsoffensive zusteht.“ Dank des Pro-Kopf-Prinzips profitierten große und kleine Gemeinden gleichermaßen.

Eine Ansparmöglichkeit sei gegeben, sodass Gemeinden mit nur wenigen Einwohnern die Investitionsmittel über die Jahre aufsparen könnten, um am Ende auch eine größere Investition umzusetzen. Die Auszahlung erfolge pauschal, das heißt, die einzige Bedingung ist, „die zusätzlichen Mittel für Investitionen oder als Eigenmittelersatz im Rahmen investiver Förderprogramme zu verwenden.“ Das SPD-geführte Ministerium vergisst dabei ebenfalls nicht, die besondere Rolle der SPD-Fraktion im Landtag bei der Entstehung der Investitionsoffensive hervorzuheben.

Unterdessen antwortete der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott einem Kommentator auf der Facebook-Seite der OTZ Pößneck/Orlatal mit einer konkreten Beispielrechnung für Nimritz, die sich auf die 43,58 Euro für 2020 des CDU-Heimatpaketes bezieht.

„Das Geld kommt auf Basis der Einwohner direkt in die Gemeinde. Beispiel Nimritz: 327 Einwohner. 2020: 14.250 Euro. Kommt am 30. März 2020“, so der Landtagsabgeordnete. Für 2021 bis 2024 seien das dann noch einmal 9.152 Euro pro Jahr. Die Bürgermeister des Saale-Orla-Kreises werden Ende des Monats wohl auf die Gemeinde-Konten schauen müssen, um nachzusehen, ob das tatsächlich alles so schnell geht.