Gemeinde im Saale-Orla-Kreis: Ein Abend über sagenhafte Thüringer Schlösser und Burgen

Rainer Hohberg an der Sonnenuhr auf dem Süddach des Neuen Jagdschlosses Hummelshain. Dieses spielt in seinem Vortrag vom Freitag eine besondere Rolle.

Krölpa. Pinsenberghalle Krölpa: Rainer Hohberg erzählt und Kay Kalytta steuert eine multimediale Bild- und Video-Präsentation bei.

Der Schriftsteller Rainer Hohberg hat zwei besondere Leidenschaften. In seinen Büchern erkundet er die Thüringer Sagenwelt. Zugleich engagiert er sich seit Jahren für die Rettung des Neuen Jagdschlosses in Hummelshain.

Am Freitag, 17. November, ab 20 Uhr gibt er in der Krölpaer Pinsenberghalle zunächst Einblicke in die ziemlich abenteuerliche jüngste Geschichte des Hummelshainer Schlosses. Anschließend nimmt es die Zuhörer mit auf eine Reise durch die Thüringer Sagenwelt, in der Burgen und Schlösser eine besondere Rolle spielen. Ob es auch zum Krölpaer Schloss erzählenswerte Legenden gibt?

Die Lesung wird ergänzt durch eine multimediale Bild- und Video-Präsentation. Percussionist und Burgen-Kenner Kay Kalytta, der für diverse Projekte Geräusche unter anderem auf Schloss Burgk gesammelt hat, ist es, der den Abend mit seiner Klangkunst begleiten wird. „Man darf sehr gespannt sein, was er seinen Instrumenten und Klangarchiven entlocken wird“, teilen der Lese-Zeichen e. V. und die Gemeine Krölpa als Veranstalter mit.

Karten gibt in der Gemeindeverwaltung Krölpa, in der Buchhandlung Am Markt in Pößneck, unter www.lesezeichen-ev.de/tickets oder an der Abendkasse.