Gemeinde Krölpa schafft es, im Coronajahr 2020 Rücklagen zu erwirtschaften

Die Einheitsgemeinde Krölpa ist mit Rücklagen von 557.000 Euro ins neue Jahr gestartet. Mit knapp 180.000 Euro sind etwa ein Drittel davon 2020 erwirtschaftet worden. "Die meisten und die größeren Unternehmen in unserer Gemeinde sind von Corona nicht so arg gebeutelt worden", kommentierte Bürgermeister Jonas Chudasch (Freie Wähler) die Entwicklung. In einer Betrachtung der Kassenlage stellte er allerdings auch fest, dass 157.000 Euro für eine Rückzahlung an das Land reserviert seien, die jederzeit fällig gestellt werden könnte.

Einen Haushalt 2021 hat die gut 2500 Einwohner zählende Gemeinde noch nicht. Wie es aussieht, werde es wohl erst Ende Februar dazu kommen, so Chudasch. Zum einen könnte der Gemeinderat aufgrund der Corona-Kontaktverbote kaum beraten, zum anderen stünden diverse Positionen von Belang wie etwa die Höhe der Kreisumlage noch nicht fest. "Wir wollen etwas Gescheites beschließen und nehmen uns die notwendige Zeit dazu", so Chudasch.

Straßenausbaubeiträge fehlen

Größtes kommunales Projekt im neuen Jahr werde voraussichtlich die Sanierung der Querstraße sein, die die Gemeinde gemeinsam mit den Gemeindewerken vornehmen werde. Allein die Gemeinde werde um die 600.000 Euro aufbringen. Chudasch hofft, dass der Hauptteil der Bauarbeiten im Zeitraum zwischen Ende April und Ende Dezember erledigt werden kann.

Bei den weiteren Vorhaben handele es sich um "eine Reihe kleinerer Projekte", deren Kosten sich "im Zweifel zusammenläppern", wie es Chudasch volkstümlich formuliert. So sollen vier- oder fünfstellige Beträge in "Klassiker wie Schloss, Straßen, Dorfteiche, Feuerwehr" investiert werden. Was Investitionen in Straßen und Gehwege angeht, stellt der Bürgermeister fest: "Wir merken schon, dass uns die Straßenausbaubeiträge als Planungsgröße fehlen." Und auf Nachfrage versichert er, dass der Gedanke, das Krölpaer Hallenbad wiederzueröffnen, nicht aufgegeben sei.

Entwicklung neuer Baugebiete

Nicht locker lassen wolle die Gemeinde zudem bei der Entwicklung neuer Baugebiete für Häuslebauer, auch wenn man da vom Land mit "weltfremden Forderungen" gebremst werde. "Es gibt eine große Nachfrage nach Grundstücken in unserer Gemeinde", so Chudasch. "Häuser, die etwa nach dem Ableben des letzten Eigentümers leer werden, wechseln sehr schnell den Besitzer. Insbesondere unsere Ortsteile Krölpa und Rockendorf sind bei jungen Familien aufgrund von Infrastrukturen wie Bundesstraße, Kindergarten, Grundschule sehr beliebt", führt der Bürgermeister aus.

Beim Thema Kindergarten platzt Chudasch wie so vielen ehrenamtlichen Gemeindeoberhäuptern fast die Hutschnur. Denn ein in jeder Hinsicht begrüßenswerter Kindersegen bedeute für die Gemeinde Kosten, die kaum noch vermittelbar seien. So werde man den Kindergarten Zwergenland in diesem Jahr voraussichtlich mit 330.000 Euro aus eigener Kasse subventionieren müssen. "Zum Glück haben wir mit der Volkssolidarität Pößneck einen fairen und leistungsfähigen Partner als Kita-Träger", so Chudasch.

Unterstützung der Vereine

"Die Kommunen sind vom Land nicht so ausfinanziert, wie es sein sollte", holt der CDU-nahe Krölpaer Bürgermeister nicht zum ersten Mal zu einer Generalkritik an der Finanzpolitik von Rot-Rot-Grün aus. "Die Pflichtaufgaben, die auf die Kommunen abgewälzt werden, machen es uns nicht gerade leicht, das Leben in unseren Dörfern attraktiv zu gestalten", so Chudasch. Sicherheitshalber betont er auf Nachfrage: "Wir werden bei den sogenannten freiwilligen Leistungen nicht sparen müssen. Die Unterstützung der Vereine soll in diesem Jahr auf dem bisherigen Niveau bleiben."

Wie sieht es in Krölpa mit dem neueren kommunalen Ärgernis der sogenannten Verwahrentgelte für liquide Mittel aus? "Im vergangenen Jahr haben wir an zwei Tagen die Freibeträge überschritten, was uns etwa zwanzig bis dreißig Euro an Strafzinsen gekostet hat", antwortet Christoph Fiedler, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück und damit auch der Gemeinde. Solche sinnlosen Ausgaben sollen mit einem aktiven Finanzmanagement und im Austausch mit den Gemeindewerken vermieden werden. Von der Eröffnung zusätzlicher Konten mit entsprechenden Freibeträgen sehe man ab, weil die Kontoführungskosten für Krölpaer Verhältnisse die eventuelle Negativzinsersparnis übersteigen könnten.

Bürgermeisterwahl am 28. März

Jonas Chudasch, der sich bei der Bürgermeisterwahl vom 28. März voraussichtlich um sein zweites Mandat bewerben wird, resümiert seinen Ausblick auf das neue Jahr mit folgenden Worten: "Die Zeiten sind unsicher. Das ist das Einzige, was man verlässlich sagen kann."