Gemeinsam etwas an der Regelschule Neustadt bewegen

Der Förderverein der Regelschule Johann Wolfgang von Goethe in Neustadt hat sich neu aufgestellt. Seit Oktober ist ein neuer Vorstand aktiv. Zum Vorsitzenden wurde Marco Albrecht gewählt, an seiner Seite sind seine Stellvertreterin Kathleen Draeger und Kassenwart Annette Kempfert.

Die Motivation des neuen Vorstandes, sich im Förderverein zu engagieren, erklärt Marco Albrecht so: „Man kann viel Nörgeln, aber dann muss man auch Verbesserungsvorschläge bringen. Es ist wichtig, sich selbst einzubringen und etwas zu tun. Der Förderverein ist eine gute Gelegenheit für Eltern und Lehrer in Zusammenarbeit mit den Schülern, etwas zu ändern und sich einzusetzen, die Schule attraktiver zu machen und nach außen ein positives Bild abzugeben.“ Der bisherige Vorstand habe gute Arbeit geleistet. „Wir sind dankbar, dass sie das über sechs Jahre so gut gemacht haben und auch noch jetzt für uns jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung stehen“, sind sich Annette Kempfert und Marco Albrecht einig. Man blicke den kommenden Aufgaben freudig entgegen und hofft für die anstehende Arbeit auf weitere Unterstützung. „Es kann jeder auf uns zu kommen. Wir sind offen für Anregungen.“

In den ersten Wochen im Amt galt es zunächst formelle Dinge zu regeln. „Parallel dazu haben wir neue Mitglieder geworben. Wir haben uns bei den Willkommenselternabenden der fünften Klassen vorgestellt“, sagt Marco Albrecht. Die Aktion zeigte Erfolg, sechs neue Mitstreiter konnten gewonnen werden. Insgesamt zählt der Verein derzeit 27 Mitglieder.

Weihnachtsmarkt von Schule und Förderverein veranstaltet

Nach dem gelungenen Start steht am Donnerstag mit dem Weihnachtsmarkt die erste große Veranstaltung an, die die Mitglieder des Fördervereins gemeinsam mit Lehrern und Schülern der Regelschule ausrichten. „Wir haben unter anderem Einladungen geschrieben, helfen bei den Vorbereitungen und sind auch selbst mit zwei Ständen auf dem Weihnachtsmarkt vertreten“, erklärt Annette Kempfert. An diesen werden Essen und Getränke für die Besucher gereicht. „Und natürlich kann auch die Gelegenheit genutzt werden, mit uns ins Gespräch zu kommen“, betont der Vorsitzende.

In Vorbereitung des Weihnachtsmarktes läuft derzeit eine Projektwoche an der Regelschule. Eingeteilt in Gruppen lassen die Schüler für die Veranstaltung am Donnerstag Unterschiedliches entstehen. So wird unter anderem selbst Seife hergestellt, gefilzt und genäht. Eine der Gruppen erarbeitet ein Theaterstück, das zum Weihnachtsmarkt aufgeführt wird. Und auch in der Schulküche wird fleißig gewerkelt, unter anderem Stollen und Plätzchen gebacken, Nudeln, gebrannte Mandeln sowie Spieße mit Schokofrüchten selbst gemacht. Gekostet und erstanden werden können die Leckereien und das Handgemachte an den Ständen, die zum Weihnachtsmarkt im Schulgebäude zu finden sind. Über drei Etagen wird sich dieser erstrecken. „Es wird ein kleines Hüttendorf aufgebaut, alles schön dekoriert und gemütlich gemacht“, kündigt Annette Kempfert an. Alle Klassen der Stufen fünf bis zehn sind beteiligt und werden die Besucher am Donnerstag in der Schule begrüßen.

Sitzecke soll im Frühjahr entstehen

Das Geld, das der Förderverein zum Weihnachtsmarkt einnimmt, soll in ein Projekt investiert werden, welches sich die Mitglieder für das kommende Frühjahr vorgenommen haben. „Es gibt einen ungenutzten Platz neben der Schulturnhalle. Den wollen wir modernisieren und eine Sitzgruppe aus Europaletten aufstellen, um den Schülern einen neuen Aufenthaltsort zu schaffen“, erklärt Marco Albrecht. Auch ansonsten will man künftig die Gestaltung der Außenanlage vorantreiben, etwa eine zweite Tischtennisplatte auf dem Schulhof aufstellen.

Weihnachtsmarkt in der Regelschule Neustadt am Donnerstag, 19. Dezember, von 17 bis 20 Uhr