Gemeinsam etwas im Stadtpark in Neustadt schaffen

In gut zwei Monaten ist es soweit – Neustadt wird am 25. April beim MDR-Format „Frühlingserwachen“ an den Start gehen. An diesem Tag soll der Stadtpark von Grund auf verschönert und die Blumenuhr wieder in Gang gebracht werden. Dazu braucht es nicht nur viele freiwillige Helfer, die bei dem Projekt anpacken, sondern auch jede Menge Vorbereitung, damit beim Arbeitseinsatz auch alles reibungslos funktioniert. Aus diesem Grund wurde eine Arbeitsgruppe von der Stadt ins Leben gerufen, die sich um alles Organisatorische kümmert. „Die Vorbereitungen sind das A und O. Es ist wichtig, dass an dem Tag alle wissen, was zu tun ist, dass alle Materialien und Werkzeuge da sind. Bei der Arbeitsgruppe liegt viel Verantwortung“, ist sich Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße (BfN) bewusst, der auch Leiter der Gruppe ist.

Viel vorgenommen für den Stadtpark

Ein Blick in die Arbeitsgruppe. Foto: Theresa Wahl

So war man in den vergangenen Wochen und Tagen nicht untätig, in mittlerweile vier Besprechungen haben der Bürgermeister und sein Team schon vieles auf den Weg gebracht. Ein Vorhabenkatalog mit 26 Einzelmaßnahmen wurde festgelegt. Es sollen unter anderem Bäume, Hecken und Blumen gepflanzt sowie Rasen neu angelegt werden. Mauern und Wegkanten will man ausbessern, einen Holzpavillon für Veranstaltungen errichten und im Parkwärterhäuschen Installationsarbeiten für eine Toilette durchführen.

Zudem soll als Schmuckstück des Parks, die alte Blumenuhr, wieder hergestellt werden. Diese wurde 1954 nach einem Vorbild aus der Stadt Zittau angelegt, maß vier Meter im Quadrat und war in sechs Felder unterteilt. In den Achtzigerjahren wurde die Blumenuhr schließlich zurückgebaut.

„Von der alten Uhr ist nichts mehr vorhanden, außer die Zeiger“, sagt Neustadts Bauamtsmitarbeiter Jörg Launer, der sich um alle technischen Belange der Blumenuhr kümmert. „Wir mussten erst mal eine Firma ausfindig machen, die so etwas überhaupt baut“, erklärt Jörg Launer. Bei der Suche sei man schließlich auf die Bernhard Zachariä GmbH mit Sitz in Leipzig gestoßen. Die Firma gibt auf ihrer Internetseite an, 1808 gegründet worden und „die älteste noch bestehende Turmuhrenfabrik in Deutschland“ zu sein. Neben Turmuhren gehören zum Fertigungs- und Lieferprogramm des Unternehmens auch Blumenuhren. „Bei der Recherche haben wir dann festgestellt, dass die alte Blumenuhr im Stadtpark auch von dieser Firma angefertigt worden ist. Sie wurde als Referenz bei Wikipedia angegeben“, erzählt Tanja Krämer, Assistentin des Bürgermeisters.

Nicht nur die Uhr an sich soll wieder zum Laufen gebracht werden, sondern diese auch mit entsprechendem Grün versehen werden. Für die Bepflanzung ist Neustadts Bauamtsleiterin Andrea Fritz zuständig. „Es müssen entsprechende Pflanzen rausgesucht und bestellt werden, die auch für die Jahreszeit passen“, erklärt sie, was bei der Auswahl der Blumen beachtet werden muss. Eine weitere Herausforderung wartet dann am 25. April, wenn es gilt, diese dann in die Erde zu bringen. „Es ist sehr anspruchsvoll, nach einem Muster zu bepflanzen“, weiß Andrea Fritz. Gesucht seien daher Freiwillige, die einen grünen Daumen haben und sich dieser besonderen Aufgabe stellen möchten.

Jede helfende Hand wird gebraucht

Auch für alle anderen Maßnahmen sind zahlreiche Unterstützer gefragt. Jeder könne sich an der Aktion beteiligen, unabhängig von Alter und Können, jede helfende Hand werde gebraucht. „Uns ist auch schon geholfen, wenn jemand einen Kuchen backt“, sagt Ralf Weiße. Familien mit Kindern bräuchten sich ebenfalls nicht scheuen, vorbeizukommen. „Für die Kleinen haben wir uns auch etwas überlegt“, macht Franziska Göpel, Mitarbeiterin im Neustädter Kulturamt, aufmerksam. Und auch Interessierte aus anderen Städten und Gemeinden, die gerne mit in Neustadt anpacken möchten, seien eingeladen zu kommen. „Wir vertreten ja schließlich ganz Thüringen“, unterstreicht Franziska Göpel. Am 25. April gehe es aber nicht nur um den Arbeitseinsatz. „Es geht vor allem darum, zusammen etwas zu schaffen“, betont Franziska Göpel.

Alle Informationen zu dem Projekt gibt es auf der Internetseite der Stadt Neustadt. Dort ist auch ein Kontakt-Formular eingestellt, worüber jeder, der Lust hat mitzumachen, sich anmelden kann. Zu finden ist dies unter www.neustadtanderorla.de/stadt/mdr_fruelingserwachen_2020.

Beim MDR „Frühlingserwachen“ treten drei Städte aus drei Bundesländern gegeneinander an. In diesem Jahr geht Neustadt für Thüringen an den Start, Sachsen wird durch die Stadt Niesky vertreten und die Stadt Gommern repräsentiert Sachsen-Anhalt. Alle drei Kandidaten gehen ins Rennen um eine Verschönerungsprämie von 5000 Euro und eine Unterhaltungsshow, die am Abend des 16. Mai im Gewinnerort stattfindet.