Gemeinsam statt einsam

Theresa Wahl zum veränderten Lernen in Pandemie-Zeiten.

Das Lernen hat sich für Kinder und Jugendliche im vergangenen Jahr erheblich verändert. Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schulschließungen hielt das Homeschooling Einzug in die Haushalte. Statt gemeinsam in der Klasse neuen Stoff vermittelt zu bekommen, hieß es nun, sich vornehmlich alleine im Online-Unterricht Wissen anzueignen.

Es waren aus mehrerlei Gründen schwierige Umstände. Unter anderem, weil es so wichtig ist, mit Gleichaltrigen zu lernen, sich über die Unterrichtsinhalte auszutauschen und gemeinsam den Stoff zu reflektieren.

Dass nun in den Ferien zusätzliche Kurse an den Schulen gegeben werden, in denen es darum geht, mit Spaß und Freude zu lernen, lässt die Lücken, die entstanden sind, sicher nicht ohne Weiteres schließen – schon allein, weil die Teilnahme freiwillig ist, nicht alle Schüler mitmachen können oder wollen. Allerdings machen die besonderen Angebote es zumindest möglich, abseits des üblichen Unterrichts auf besondere Art neues Wissen zu erwerben.

So etwa bei der Waldwoche, welche die Knauer Grundschüler derzeit durchlaufen. Gelernt wird nicht nur an einem besonderen Lernort, in der Natur, sondern auch die Themenfelder sind breitgefächert. Vielseitiges und spielerisches Lernen – den Kindern hat es gefallen.

