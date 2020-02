Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinsame Anmeldewoche der beiden Gymnasien aus dem Orlatal

Das Gymnasium Am Weißen Turm Pößneck und das Orlatal-Gymnasium Neustadt bieten auch in diesem Jahr eine gemeinsame Anmeldewoche mit identischen Sprechstunden an. So sind Eltern und Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern in der nächsten Woche, vom 2. bis 7. März, wie folgt in den beiden Schulen willkommen:

- Montag – 13.45 bis 16 Uhr,

- Dienstag – 13.45 bis 18 Uhr,

- Mittwoch – 13.45 bis 16 Uhr,

- Donnerstag – 13.45 bis 18 Uhr,

- Freitag – 13.45 bis 16 Uhr,

- Samstag – 9 bis 11 Uhr.

Das Gymnasium Am Weißen Turm Pößneck. Foto: Peter Michaelis

„Mitzubringen sind das Zeugnis des Halbjahres im Original, gegebenenfalls die Empfehlung für den gymnasialen Bildungsweg, die Geburtsurkunde, je ein Passbild für Schülerausweis und Busausweis und, falls erforderlich, die Bescheinigung für das alleinige Sorgerecht“, teilen die Schulleiter Steffen Heerwagen und Sabine Seiferth mit. „Bei alleiniger Anmeldung benötigen getrenntlebende Sorgeberechtigte eine Vollmacht des jeweils anderen Sorgeberechtigten.“

Das Gymnasium Am Weißen Turm ist in Pößneck am Schulplatz 1 zu finden. Das Orlatal-Gymnasium ist in Neustadt in der Pößnecker Straße 24 ansässig.