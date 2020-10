Generationen in Neustadt zusammenbringen

Menschen generationsübergreifend in ihrem Lebensumfeld zusammenzuführen, das ist das Ziel der Quartiersmanager der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Seit September dieses Jahres widmet sich in Neustadt Marko Frost dieser Aufgabe.

In den ersten Wochen seiner Tätigkeit hat sich der 40-Jährige vor allem darauf konzentriert, Kontakte zu knüpfen, Gespräche zu führen und erste Vorhaben auf den Weg zu bringen. Ziel ist es, dies in Zukunft fortzusetzen und auszubauen. „Gemeinsam mit Mitarbeitern, Bürgern sowie den Kommunen möchte ich in den kommenden Jahren Ideen entwickeln, Projekte umsetzen, Veranstaltungen durchführen und generationsübergreifend das vertraute Lebensumfeld der Neustädter mit familiären und nachbarschaftlichen Strukturen stärken“, erklärt Marko Frost.

Er blickt mit Freude auf das Kommende, das er als spannende Herausforderung sieht. „Man hat eine große Vielfältigkeit, weil man mit Menschen verschiedenen Alters zusammenarbeitet. Außerdem begleite er gerne Prozesse, die von einer Bedarfsanalyse über die Projektgestaltung bis hin zu den sichtbaren Ergebnissen führen“, erklärt der Quartiersmanager, was ihn an seiner neuen Aufgabe reizt.

Mehrere Schwerpunkte für Arbeit gesetzt

Für seine Arbeit hat sich der 40-Jährige drei Schwerpunkte gesetzt. Dazu gehöre, die Awo-Einrichtungen in Neustadt und den umliegenden Gemeinden noch besser zu vernetzen sowie diese bei der Organisation von Veranstaltungen und Projekten zu unterstützen. Wichtig sei dabei, dass sich die Angebote nicht nur an Awo-Mitglieder richten, sondern diese alle Neustädter ansprechen sollen. Keinesfalls wolle man jedoch in Konkurrenz zu bereits vorhandenen Projekten und Veranstaltungen treten, sondern ergänzend wirken, unterstreicht der Quartiersmanager.

Dazu will Marko Frost gezielt Bedarfe in den unterschiedlichen Altersgruppen ermitteln. „Im kulturellen Bereich ist die Stadt im Allgemeinen gut aufgestellt, man kann aber noch spezifischere Angebote schaffen“, so Marko Frosts Einschätzung nach den ersten Wochen. Vor allem bei den Senioren und Jugendlichen sieht er Anknüpfungspunkte. Dazu möchte der 40-Jährige gezielt auf Vereine und Institutionen der Stadt zugehen, um Kooperationen zu ermöglichen und so gemeinsame Angebote zu schaffen. „Ich profitiere dabei zum Teil auch von den Kontakten, die ich schon hier in der Region hatte. Ich weiß dadurch, auf wen ich zugehen kann“, sagt Marko Frost, der zuvor in der Vereinsarbeit in Pößneck tätig war. Darüber hinaus sollen bereits durchgeführte Projekte evaluiert werden, um diese bei Bedarf den Interessen noch besser anpassen zu können.

Vortragsreihe und mobiles Kino angedacht

Aufgrund der derzeitigen Situation, die es schwer mache, Veranstaltungen zu planen, konzentriert sich Marko Frost bereits auf das kommende Jahr, in dem erstmals neue Projekte angeboten werden sollen. Angedacht sei etwa eine Vortragsreihe unter dem Motto „Schlossgeflüster“, welche in der Schlossschule oder auch im städtischen Augustinersaal stattfinden sollen. In dieser sollen Themen aufgegriffen werden, die von breitem gesellschaftlichen Interesse sind. „Geplant sind im Jahr 2021 zunächst vier bis sechs Vorträge“, informiert der Quartiersmanager. In den Fokus gerückt werden sollen dabei die Bereiche Medien; Gesundheit und Medizin; Bildung und Erziehung; Klima, Natur und Nachhaltigkeit sowie künstliche Intelligenz.

Ein weiteres bereits konkreteres Vorhaben ist ein mobiles Kino, mit dem man im Herbst kommenden Jahres unterwegs sein will. „Mit einer gezielten Auswahl von Filmen wollen wir die Bürger aus dem Neustädter Quartier zusammenbringen, das Miteinander und den Austausch ermöglichen“, erklärt Marko Frost. Angedacht ist, sechs Filme in vier Tagen zu zeigen. Möglich werden soll dies durch eine Kooperation mit dem Landesfilmdienst in Erfurt.

Andere Ideen, wie etwa ein Kinderzirkusprojekt, Computer- und Handykurse für Senioren oder ein Bürgerfrühstück, würden derzeit noch konzeptionell aufgearbeitet.

Auch Anregungen und Vorschläge für Projekte und Veranstaltungen nimmt Marko Frost gerne auf. Er ist zu erreichen unter Telefon 0177/7373596 oder per E-Mail an Marko.Frost@awo-sok.de.