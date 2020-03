Geoparkverein Schieferland auf Burg Ranis gegründet

Nun hat auch Ostthüringen einen Geoparkverein. Jüngst kamen die Mitglieder des fortan als „Geopark Schieferland in Thüringen“ wirkenden Vereins zur Gründungs- und ersten Mitgliederversammlung zusammen.

Dazu begrüßte Andreas Gliesing (Gewerbeverein), Bürgermeister von Ranis, auf Burg Ranis neben den „Offiziellen“ auch etwa 40 interessierte Gäste, bevor er die Ziele des Vereins und den Werdegang bis dahin umriss.

„Besonderer Dank gilt allen Aktiven, welche die Gründung des Vereins auf Burg Ranis gemeinsam mit Bürgermeister Rene Bredow aus Lehesten, Michael Rahnfeld, dem Projektkoordinator Schieferpark Lehesten, [...] und Christine Kober vom Naturparkhaus Leutenberg vorbereiteten, sowie den ehrenamtlichen Helfern aus dem Förderkreis Burg Ranis“, heißt es in der Mitteilung.

Interessierte sollen sich austauschen können

In der Veranstaltung am 6. März führte Thomas Franke (CDU), Bürgermeister von Remptendorf und Vorsitzender des Naturpark-Vereins Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale in die Entstehung des Geoparks ein und stellte die Notwendigkeit der Gründung des zugehörigen Vereins dar.

Neben bereits existierenden Vereinen wie dem Landschaftspflegeverband oder Zweckverbänden wie für das Thüringer Meer solle der Geoparkverein gezielt weitere Fördermaßnahmen ermöglichen und Interessierte organisieren.

Dietrich Förster berichtete als Geschäftsführer des Naturparks Frankenwald von der Entwicklung des Geoparkvereins in Oberfranken – dem Gegenstück zum neuen Thüringer Verein. So könne womöglich am 30. April die Zertifizierungsurkunde durch die Geounion übergeben werden.

Gedenkminute zu Beginn des Treffens

Dann sei eine „Rundreise“ zu einigen der schönsten Stellen des gemeinsamen Geoparks geplant: zu Nationalen Geotopen wie Bohlen oder den Schieferbrüchen bei Lehesten. Vorsitzender des neuen Vereins ist Marko Wolfram (SPD), Landrat von Saalfeld-Rudolstadt.

Zum Auftakt der Veranstaltung hatte es eine Gedenkminute „für den leider viel zu früh verstorbenen Helmut Färber“ von der Stiftung Thüringer Schieferpark Lehesten gegeben. Er war Mitglied des Vorbereitungsgremiums zur Vereinsgründung.