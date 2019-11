In den mittelalterlichen Fleischbänken sind die Besucher zum Adventsmarkt in Neustadt zum Stöbern eingeladen.

Gepflegte Tradition mit kleinen Neuerungen in Neustadt

Es ist das besondere Flair inmitten des mittelalterlichen Stadtensembles, das jedes Jahr aufs Neue zahlreiche Besucher auf den Adventsmarkt in Neustadt lockt. Am Samstag, 7. Dezember, von 14 bis 20 Uhr, sowie am Sonntag, 8. Dezember, von 14 bis 19 Uhr, kann wieder die heimelige Atmosphäre bei heißen Getränken und anderen Leckereien genossen sowie an den Ständen mit regionalen Waren gestöbert werden. Einheimische und Gäste sind eingeladen, durch die mittelalterlichen Fleischbänke und über den Markt zu schlendern sowie auf dem Kirchplatz weihnachtlichen Melodien zu lauschen.

Das Konzept des Adventsmarktes bleibt auch in diesem Jahr weitestgehend erhalten. „Wir ändern so wenig wie möglich. Der Adventsmarkt kommt so, wie er in den vergangenen Jahren war, sehr gut bei den Besuchern an. Diese Tradition wollen wir weiter pflegen“, betont Neustadts Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe. Ein paar kleine Neuerungen wird es dennoch geben. „Wir dehnen uns aus und werden dieses Jahr auch auf den Marktplatz gehen“, erklärt er. So wird etwa die Händlergasse erweitert und sich erstmals über die Fleischbänke hinaus bis zum Weihnachtsbaum auf den Markt erstrecken. Neu ist auch das beheizte Märchenzelt. „Wir wollten damit das Angebot für die Kinder ausbauen und dem Marktplatz ein Gesicht geben“, sagt Ronny Schwalbe. Die kleinen Besucher können am Samstag und Sonntag ab 15.30 Uhr dem Weihnachtsmann im Märchenzelt begegnen, der dort persönlich die Wunschzettel in Empfang nehmen und darüber hinaus kleine Überraschungen verteilen wird. Am Samstag um 16.15 Uhr präsentiert das Puppentheater eine Märchengeschichte und am Sonntag findet von 16 bis 17.30 Uhr die große Märchen-Vorlese-Stunde statt.

Abwechslungsreiches Programm an beiden Tagen

Traditionell werden an beiden Adventsmarkt-Tagen die Schulen und Kindergärten auf der Bühne am Kirchplatz ihre fleißig einstudierten Weihnachtsprogramme aufführen. Am Samstag um 17 Uhr wird dort zudem die Erfurter Sängerin Gerda Gabriel mit den größten Weihnachtshits zu erleben sein und für besinnliche Stimmung sorgen.

In der Stadtkirche St. Johannis erklingt samstags um 18 Uhr festliche Chormusik. Zur gleichen Zeit beginnt die erste von zwei Nachtwächterführungen, bei der die Besucher im Laternenschein mit dem Nachtwächter durch die dunklen Gassen der Neustädter Innenstadt gehen und dabei allerhand Wissenswertes aus vergangen Zeiten erfahren. Treffpunkt zu den Führungen ist jeweils 18 beziehungsweise 19 Uhr am Lutherhaus.

Das Lutherhaus selbst ist an beiden Tagen für einen Rundgang durch die weihnachtlich geschmückten Räume des begehbaren Schaudenkmals und die Dauerausstellung geöffnet. Am Samstag wird es außerdem eine „Sagenhafte Adventsführung“ mit der Magd Agnes geben, die bereits seit 500 Jahren im Lutherhaus wohnt. Sie wird mit allerlei mysteriösen Umständen und regionalen Sagengeschichten, die sich schon ihre Zeitgenossen erzählten, aufwarten. Kleine Künstler haben außerdem die Möglichkeit, sich im Erdgeschoss des Lutherhauses beim Bemalen von Ton zu verwirklichen. Auch das Museum für Stadtgeschichte öffnet seine Türen. Dort kann die aktuelle Sonderausstellung „Neustädter Maler zwischen Handwerk und Kunst“ angesehen werden. Besucher sind in beiden Museen am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr willkommen.

Darüber hinaus kann in der Chorkavate der Stadtkirche die holzgeschnitzte Weihnachtskrippe besucht werden. Für alle Kinder sind wie in jedem Jahr die Fahrt mit der Eisenbahn oder dem Riesenrad ein besonderes Erlebnis.