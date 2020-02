Gerd Dudenhöffer, Saarländer und Meister des schwarzen Humors, füllt das Pößnecker Schützenhaus bis auf den allerletzten Platz

Am Donnerstagabend war das Pößnecker Schützenhaus wieder einmal bis auf den allerletzten Platz ausverkauft. Es gab sogar eine Warteliste für den Fall, dass jemand seine Tickets zurückgeben will. So gefragt war Gerd Dudenhöffer mit seinem Soloprogramm „Dod – Das Leben ist das Ende“.

Richtig, ein falsches Wort an der richtigen Stelle stellt eine Aussage auf den Kopf und Gerd Dudenhöffer ist in dieser Beziehung ein großer Meister der deutschen Sprache. Der 70-jährige Kabarettist ist seit mehr als 30 Jahren auf vielen Bühnen präsent und die meisten Menschen kennen ihn aus der Fernsehserie „Familie Heinz Becker“. Er ist vor allem Saarländer, der seinen Dialekt in seine Texte einbaut und in Verbindung mit praktizierter falscher Wortwahl sein Publikum zwingt, 90 Minuten an seinen Lippen zu hängen. In der Programmpause gestanden Gäste, dass sie sich sehr konzentrieren müssen und nicht immer alles verstehen.

Für zwei Frauen, die von weit her angereist waren, für die Zeitung aber ihre Namen nicht preisgeben wollten, aber auch für Gisela und Helmut Peterlein aus Pößneck war es das erste Dudenhöffer-Bühnenprogramm, und sie fanden es schon anstrengend. Dennoch hatten sie wie wohl jeder im Saal ihre Freude am Gehörten. Jede Pointe kam an und führte abwechselnd zu Lachern und zu Beifall.

Wie es der Titel andeutet, ging es im Programm um den Tod. Gestorben ist „das Hilde“, die Frau der Kunstfigur Heinz Becker also. Von der Trauerfeier zurück, die weiß leuchtenden Callas immer noch in der Hand, sitzt Heinz Becker in der Küche und lässt alle an seinen noch so verrückten Gedanken teilhaben. „Es gab auch gute Zeiten“, sagte er rückblickend, oder: „Ob Kriege, Seuche oder Ehe, an irgendwas sterbt jeder mal.“ Unterm Strich war es dunkelschwarzer Humor, in dem die Politik mit ihren Themen vom Flüchtling bis zur Organspende, die Frauen aus dem Internet und die zwischenmenschlichen Beziehung fein verpackt waren.

Warum in Dudenhöffers 18. Bühnenprogramm „das Hilde gstorb is“, blieb offen. Und es lässt zumindest die Hoffnung zu, dass es noch weitere Programme geben wird, mit denen der auf seine Art einzigartige Saarländer auf Tour geht.