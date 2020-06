Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gertewitz will raus aus dem „grauen Fleck“

Die nächste Stufe zum Breitbandausbau wird in der Gemeinde Gertewitz, einem Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg, in Angriff genommen. „Noch sind wir ein grauer Fleck“, sagt Bürgermeister Günter Brüsch. Wie er weiter in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend mitteilt, seien die Anträge gestellt – alles Weitere laufe dann über das Landratsamt in Schleiz.

Beim nächsten Ausbau sollen, wenn die Orte angeschlossen werden, Glasfaserkabel bis in die Häuser verlegt werden. „Bisher geht es nur bis zum Ortsverteiler“, sagt Brüsch. Glasfaserkabel sollen die Kupferkabel ersetzen. „Kupfer ist von der Qualität her nicht so gut und schnell wie Glasfaser“, sagt der Bürgermeister.

Alarmierung über Rettungsleitstelle Gera

Über welchen Zeitraum das genau passieren könne, dazu will sich Günter Brüsch aktuell noch nicht festlegen. Er vermutet, dass es in den nächsten Jahren umgesetzt werden kann. So verschwinde auch dieser „graue Fleck“. Weiter informierte er über das Verfahren bezüglich der Alarmierungen über die Rettungsleitstelle in Gera. Neben Sirenen ist die Kommunikation mit den Einsatzkräften geregelt. „Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr bekommen eine Meldung via SMS auf ihre Mobiltelefone“, sagt der Bürgermeister.