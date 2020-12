Geschenk-Umtausch nach dem Fest: Saale-Orla-Händler kulant

Von Theresa Wahl

Saale-Orla-Kreis. Die Weihnachtsgeschenke an die Liebsten sind an Heiligabend verteilt worden. Doch nicht alles, was unter dem Baum lag, passte oder gefiel dem Beschenkten. In solchen Fällen werden die Präsente gerne umgetauscht. Hat man online bestellt, ist dies auch in Zeiten der Corona-Pandemie kein Problem. Beim Händler vor Ort ist die Rückgabe aufgrund des Lockdowns und der damit verbundenen Schließung der Läden allerdings derzeit nicht möglich. Es besteht dennoch Hoffnung, dass man nicht auf den Geschenken sitzen bleibt. Wir haben uns im Saale-Orla-Kreis umgehört.

Auch wenn der stationäre Handel nicht gesetzlich dazu verpflichtet ist umzutauschen, ist dies häufig auch dort aus Kulanz gängige Praxis. Wer als Kunde nach dem Lockdown Ware zurückgeben möchte, sollte daher einfach nachfragen, ob dies möglich ist. Viele Händler zeigen sich den Kunden gegenüber entgegenkommend. So auch Katja Milev, Inhaberin des Geschäfts Eismann Uhren und Schmuck in der Pößnecker Innenstadt.

„Wir tauschen auch noch nach dem Lockdown um. Das ist ja für alle eine außergewöhnliche Situation, daher steht das für mich außer Frage“, sagt sie. Bei ihr sei in der Vorweihnachtszeit Silberschmuck, vor allem Ketten und Ohrringe, als Gabe unter dem Weihnachtsbaum gefragt gewesen. Darf sie die Türen ihres Ladens wieder aufschließen, könnten Kunden auch für einen Umtausch vorbeikommen. „Auch wenn es erst im Februar wird. Das weiß man ja alles nicht so genau. Aber wenn wir dann wieder auf haben, sollten die Leute nicht ewig warten“, so Katja Milev.

Voraussetzung sei allerdings, dass die Ware in einem einwandfreien Zustand ist. „Der Schmuck muss ungetragen und es dürfen keine Kratzer vorhanden sein“, sagt sie. Mit einem großen Ansturm von Umtauschwilligen rechne sie aber ohnehin nicht. „Meistens passt und gefällt der Schmuck. In den vergangenen zwei, drei Jahren hat es sich mit dem Umtausch in Grenzen gehalten“, so ihre Erfahrung.

Mit Umtausch nicht lange warten

Im Sportgeschäft Rothe in Triptis zeigt man sich ebenfalls kulant. „Wir haben das mit den Kunden schon vor dem Kauf geklärt, dass alle kommen können und umtauschen“, sagt Inhaber Wolfram Rothe. Allerdings bittet auch er, nach dem Lockdown nicht allzu lange zu warten. „Wir tauschen die Ware etwa bis drei Wochen nach der Öffnung noch um“, gibt er ein ungefähres Zeitfenster an und ergänzt: „Die Kunden kommen aber ohnehin zeitnah, weil sie das ja auch erledigt haben wollen.“

Ansonsten nutze man die derzeitige Schließung, etwa um Ware zusammen zu räumen und sich auf die Zeit nach dem Lockdown vorzubereiten. „Dass wir dann im neuen Jahr wieder gut starten können“, so Wolfram Rothe.

Oft nur Einzelfälle

Auch Heinz-Hennig Lau, Inhaber des Hauses der Geschenke in der Breiten Straße in Pößneck, kann in seinem Geschäft derzeit nur Online-Bestellungen entgegennehmen, die dann vor Ort abgeholt werden können. Ein Umtausch von Weihnachtsgeschenken muss daher auch bei ihm bis nach dem Lockdown warten. „Es ist eine Kulanzregelung möglich, die wir einräumen, wenn wir wieder öffnen dürfen. Wenn der Kunde kommt, versuchen wir zu helfen“, sagt er.

Bedingung sei allerdings auch bei ihm, dass die Produkte in einwandfreiem Zustand und originalverpackt mitgebracht werden müssten. „Für den Wert der Ware kann sich dann im Laden etwas anderes herausgesucht werden“, so der Einzelhändler. Aber auch seine Erfahrung aus den vergangenen Jahren zeige, dass vom Umtausch nicht übermäßig gebraucht gemacht wird. „Das hat nicht größere Dimensionen, es sind meistens nur Einzelfälle“, berichtet Heinz-Hennig Lau.