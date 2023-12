Geschenkbudget für Raniser Heimkinder durch Spende aufgestockt

Ranis Eine Pößnecker Firma bringt 1000 Euro und Sachspende vorbei. Was es sonst so Neues im Kinder- und Jugendheim gibt, erzählt Chefin Christl Müller.

Nicht nur einen Spendenscheck über eintausend Euro hatten Vertreter der Firma Vitori aus Pößneck im Gepäck, sondern auch eine ihrer patentierten Gesundheitsmatten. Der Empfänger ist das Kinderheim in Ranis, das sich natürlich riesig über die Mitbringsel freut. Den Kindern werden vom Geld tolle Weihnachtspräsente gekauft. Das ist das erste Mal, dass sich das von Janice Nebel und Gesangstalent Sebastian Krenz gegründete Unternehmen sozial in der Region engagiert.

Kinderheim-Chefin Christl Müller: „Wir haben uns überlegt, das Geschenkbudget für jede Wohngruppe um 150 Euro zu erhöhen und einen Großteil der Spende für die Geschenke der Kinder zu nutzen. Der Restbetrag wird dann in die jährliche Weihnachtsfeier investiert, bei der alle Wohngruppen zusammenkommen und gemeinsam feiern“. Die Matte werde man zur Entspannung für die Kinder und Mitarbeiter einsetzen.

Weihnachtsfeier mit buntem Überraschungsprogramm für Heimbewohner geplant

Demnächst erwartet die Heimbewohner eine Weihnachtsfeier mit einem bunten Überraschungsprogramm. Die Rad-Aktion „Verein in Bewegung“ von Ranis nach Triptis zu den Diakonie-Orlatal-Objekten bekommt 2024 eine Neuauflage, ein Sommerfest und ein Museumsprojekt erwarten die Bewohner. Das Renovierungsprojekt im Raniser Heim nähert sich dem Ende, sagt Müller, sodass dann voraussichtlich im Februar alle Gruppen wieder in ihren gewohnten Räumen leben können. In der unteren Etage des Hauses plant man weitere Sanierungen, unklar sei aber wann. Einen Wunsch will man den Heimkindern im Jahr 2024 erfüllen: In dem Außenbereich soll ein Trampolin entstehen. 26 Minderjährige wohnen im „Stammhaus“ in Ranis, mit den Außengruppen in Pößneck sind es 44 Personen.

Vitori-Mitarbeiter Kevin Müller ergänzte, dass man ebenfalls die Wunschbaum-Aktion des Behindertenverbands begünstige. In dieser Woche stehen bis zum Mittwoch drei Weihnachtsbäume in Pößneck: im Rewe-Center, in der Stadtapotheke und in der Sparkassenfiliale im Gewerbegebiet. Für benachteiligte Menschen hängen insgesamt 600 Herzen, darauf vermerkt sind Wünsche mit einem Wert von bis zu 20 Euro. Immer wieder blieben Wunschherzen hängen, so Müller. Dieses Jahr seien es 65. Der Behindertenverband bemühe sich, Unternehmen zu finden, die die übrigen übernehmen. Vitori beteiligt sich mit 300 Euro.