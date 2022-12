Geschenke der Kaufland-Wunschbaumaktion in Ranis überbracht

Ranis. Die 46 Bewohner des Kinderheims Ranis freuen sich. Die Sanierung im Haus geht voran.

Zum zweiten Mal in Folge hat die Pößnecker Kaufland-Filiale einen Wunschbaum in der Adventszeit aufgestellt. Für die 46 Kinder und Jugendliche des Kinderheims Ranis erfüllten die Kunden des Supermarkts einen Wunsch. Die Geschenke hatte die Marktleiterin Heike Wölfling im Gepäck und übergab sie in Ranis an die hocherfreuten Bewohner. Ausgepackt wurde jedoch noch nicht, in der kommenden Woche werden dann von den Gruppenleitern nach und nach die Präsente verteilt. Manche Heimkinder fahren über die Festtage zu den Eltern und werden dort das Geschenk auspacken.

Wegen der hohen Inflation hatte Wölfling und ihr Team Sorge, dass nicht jede der Weihnachtsbaumkugeln, die die Präsente repräsentierte, einen neuen Besitzer beziehungsweise Sponsor findet. Doch die Befürchtungen waren unbegründet: „Am 1. Dezember hing die Erste und am 12. Dezember hatten wir die Letzte der 45 verkauft.“ Sie ist stolz auf ihre Kunden, die sehr spendabel waren. Die Geschenke haben einen Wert von 12,99 Euro bis 19,99 Euro. An diesem Mittwoch kam noch ein neuer Bewohner nach Ranis. Kauflandmitarbeiter hatten kurzerhand noch ein Geschenk kaufen können, sodass alle Mädchen und Jungen beschert werden konnten. Das neue Kinderheim-Leitungsteam, welches seit 1. November aus Christl Müller und der Stellvertreterin Diana Hollstein besteht, informierte zudem, dass auch die Saalfelder Feengrotten eine noch nicht näher bekannte Summe spendeten. „Wir freuen uns natürlich riesig über alle Spenden“, sagte Müller.

Seit rund einem Jahr wird das Kinderheim umgebaut. Eine Solaranlage, die an eine neue Heizungsanlage gekoppelt ist, soll für sinkende Energiekosten und natürlich viel Wärme sorgen. Die Sanierung der obersten Etage sei fast abgeschlossen. Auch die Bäder, Elektrik und EDV im Laufe des kommenden Jahres sollen folgen. Das gehe einher, wie Müller fortfährt, mit einer Reorganisation der Gruppen-, Therapie- und Verwaltungsräume und damit der internen Struktur.