Gesellen erleben feucht-fröhliches Gautschfest in Pößneck

Pößneck. 33 Gäutschlinge oder auch Kornuten nahmen an dieser Form der Gesellenfreisprechung am Staatlichen Berufsbildungszentrum Saale-Orla-Kreis teil

Am Rande des Pößnecker Stadtfests feierten 33 sogenannte Kornuten am Sonntag das Gautschfest. Der Druckerhandwerksbrauch reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück: Nach bestandener Prüfung werden im Rahmen einer Freisprechung die Gesellen in einer Bütte untergetaucht oder auf einen nassen Schwamm gesetzt. Am Staatlichen Berufsbildungszentrum des Saale-Orla-Kreises werden jeweils Frauen und Männer aus zwei Abschlussjahrgängen zusammengefasst, sodass das Fest im zweijährigen Rhythmus stattfinden kann.