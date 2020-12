Geselligkeit ist die wichtigste Tradition

An Silvester gibt es in Kuba traditionell ein Spanferkel.

Ranis Am multikulturellen Weihnachten hat der Raniser Ramón Conjo am meisten Freude

Eigentlich sei Weihnachten bei ihm immer genauso gewesen, wie bei allen anderen in unseren Breiten, findet Ramón Conjo. „Wir haben Plätzchen gebacken, wir sind gemeinsam in die Kirche gegangen und der Weihnachtsmann hat Geschenke gebracht, zum Heiligabend gab es Kartoffelsalat und Würstchen“, erzählt der Raniser aus seiner Kindheit und Jugend. Viel wichtiger als das alles war aber das Zusammensein mit der Familie – ein zentraler Bestandteil von Weihnachten in Mosambik, wo sein Stiefpapa herstammt.

Denn das Fest wird in dem ostafrikanischen Land traditionell in der Großfamilie gefeiert. Zweimal war Ramón Conjo dort zu Besuch – und hat auch die dortigen Weihnachtsbräuche miterlebt. „Alle haben sich auf dem Anwesen des Großvaters getroffen – und es wurde gefeiert von Weihachten bis Silvester“, erzählt er. Hausmannskost, was in Mosambik bedeutet Fleisch von Ziege, Rind und Schwein, gehört mit auf den Tisch.

Am 24. Dezember gehen die Menschen außerdem zum Gottesdienst – als Kirche dient eine Wellblechhütte. „Da es keine Nadelbäume gibt, gibt es auch eigentlich keine Weihnachtsbäume“, erzählt der 39-jährige weiter. Einzig an einen spärlich geschmückten Plastik-Weihnachtsbaum am Flughafen kann er sich erinnern.

„In Kuba ist das genauso“, weiß er, denn dort lebt sein leiblicher Vater, zu dem er seit einigen Jahren Kontakt hat. Dieser war hier zu DDR-Zeiten Gastarbeiter gewesen und hatte anschließend in seine Heimat zurückkehren müssen. Dreimal war Ramón Conjo nun in den vergangenen Jahren dort – das heißt nahe Holgúin im Osten des Landes – zu Besuch und hat bemerkt, dass Weihnachten einen anderen Stellenwert hat als bei uns. „Im sozialistischen Kuba hatten christlichen Feiertage keinen besonderen Stellenwert“, berichtet er. Erst auf Bitten von Papst Johannes Paul II. war Weihnachten 1998 überhaupt wieder ein Feiertag geworden.

„Entsprechend gibt es auch dort wenige Traditionen wie bei uns“, sagt der Raniser. Man treffe sich mit Familie und Freunden, esse gemeinsam und tanze durch die Straßen. Eher verkitscht-amerikanisch sind vor allem die Touristenregionen geschmückt. Einen Weihnachtsbaum aus Plastik gibt es aber auch bei seiner Familie.

„Einen viel höheren Stellenwert hat Silvester“, ergänzt er. Wohl deshalb, weil am 1. Januar nicht nur das neue Jahr begrüßt wird, sondern auch der Tag der Befreiung gefeiert wird. „Die ganze Familie kommt zusammen und es gibt Spanferkel“, erzählt er von seinen Erlebnissen. Und natürlich fehle niemals ein guter Rum. Wenn nicht gegessen oder getanzt wird, dann spielt man in Kuba sehr gern Domino – auch in seiner Familie, zu der neben dem wieder gefundenen Papa auch dessen Frau und seine Schwester mit Mann und Tochter gehören.

Besonders dieses Zusammengehörigkeitsgefühl macht für ihn die Festtage aus. Er hofft, dass die kubanischen Verwandten ihn bald mal in Ranis besuchen können. Vielleicht ja Weihnachten 2021. In diesem Jahr feiert Ramón Conjo aber erst einmal wieder ganz traditionell. Seine Brüder kommen zu Besuch. „Und am ersten Feiertag gibt es Rouladen mit Klößen“, erzählt er. Die macht sein Stiefpapa. Der gebürtige Mosambikaner, so erzählt Ramón Conjo, hat nämlich großen Gefallen gefunden an den deutschen Traditionen.