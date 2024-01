Getanzte Geschichten in Plauen auf die Bühne gebracht

Plauen Zwei Choreografen versuchen sich im Theater Plauen-Zwickau an Robert Schumanns Klavierwerken.

Es sind durchaus unterschiedliche Ansätze, die Sergei Vanaev und Giovanni Napoli auf die Bühne bringen. Tänzerinnen und Tänzer zu live gespielter Klaviermusik von Robert Schumann vor Publikum zu schicken, ist eine Herausforderung.

„Schumann!“ heißt der Tanzabend, der am Theater Plauen-Zwickau zu sehen war. Drei sehr unterschiedliche Stücke erzählten Geschichten. Die „Davidsbündlertänze“, entstanden in den zwei Monaten nach Schumanns Verlobung mit Clara Wieck am 14. August 1837, sind eine Abfolge von neun kontrastreichen Charakterstücken. „Papillons“ entstand vorher, zwischen 1829 und 1832, und „Carnaval“ von 1834/35 handelt von einem Maskenball. Schumann lässt an einem fiktiven Ball eine illustre Mischung von Figuren teilnehmen, die auch von den Tanzenden so dargestellt werden.

Mehrere junge Tänzerinnen, die sich gerade im Praktikum befinden und auf der Bühne ausprobieren dürfen, wirken mit. Daneben zum Teil erfahrene Tänzer, die kraftvolle Darbietungen, Eleganz und Leichtigkeit in Einklang bringen. Neben lebhaften Szenen, Sprüngen und Hebefiguren spielen sich auch dramatische Momente ab. Körper, die es in die Tiefe zieht, Emotionen, die in dunkle Schatten gehüllt wirken.

Die Chefdramaturgin Christina Schmidt weiß um die Schwierigkeit, dass Pianist und Tanzensemble miteinander funktionieren müssen. Hohe Konzentration erfordere es, Choreografien und Klaviertöne aufeinander abzustimmen und immer im Gleichklang zu bleiben.