In Pößneck wird heftig über die nagelneue Netto-Kreuzung debattiert. Während sich einige Beobachter der kommunalen Anlage zu Behauptungen wie „Fehlplanung“ versteigen oder sachlicher die fehlenden Markierungen kritisieren, haben andere Einheimische überhaupt kein Problem mit dem Knotenpunkt Ernst-Thälmann-Straße/Mühlstraße/Lohstraße.

Ausgelöst wurde die Debatte von einem Bagatellunfall. Polizeilichen Angaben zufolge, bog eine 83-jährige Fahrerin am Montagnachmittag aus der Lohstraße in die Ernst-Thälmann-Straße Richtung Osten ein und fuhr hierbei mit ihrem Auto über die Bordsteinkante auf die neue Freifläche. Es sei niemand und so gut wie nichts zu Schaden gekommen, hieß es auf Nachfrage. Die Frau habe als Unfallursache angegeben, dass sie von der Sonne geblendet worden sei (die sie aber nur im Rücken gehabt haben kann).

Andreas Neubert ist seit fast 30 Jahren Fahrlehrer in Pößneck. Foto: Marius Koity

Am Mittwochmorgen waren zufällig Günter Roßner, 77, und Volkmar Wachs, 71, an der Kreuzung anzutreffen, beide seit Jahrzehnten Führerschein-Inhaber. Sie finden zwar, wie sie im spontanen Gespräch sagten, dass ein Kreisverkehr die beste Lösung gewesen wäre und dass die neue Vorfahrtstraße – Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Lohstraße – für die Linksabbieger in die restliche Thälmann „gewöhnungsbedürftig“ sei. „Aber wir kommen klar“, so Wachs. Meinungen, wonach die Fahrbahn zu eng sei, können die Senioren nicht nachvollziehen. „Für Maiaufmärsche brauchen wir ja keine Straßen mehr“, so Wachs. In den Augen der beiden Herren sieht die neue Kreuzung „ordentlich und sauber“ aus.

Andreas Neubert, seit fast 30 Jahren Fahrlehrer in Pößneck, sieht im „Gewohnheitsfahren“ das größte Problem am neugestalteten Knotenpunkt. „Die Leute haben noch die alte, brachiale Kreuzung im Kopf, die so groß keiner gebraucht hat“, sagte der extra befragte Fachmann. Fremde würden viel vorsichtiger heranfahren als die Einheimische. Diese müssten die neue „abknickende Vorfahrtstraße“ und den Widerspruch zwischen dem verkehrsrechtlichen und dem natürlichen Verlauf der Ernst-Thälmann-Straße erst einmal verinnerlichen. Günstig wäre es gewesen, die Kreuzung zunächst provisorisch zu markieren. Neubert empfiehlt, im Zweifel zu blinken, auch wenn man es nicht muss, und einfach den Fuß vom Gas zu nehmen. Schließlich findet er, dass kein Verkehrsplaner schuld sein kann, wenn ein Fahrer eine Bordsteinkante übersieht.

Eine provisorische Markierung habe man sich aus Kostengründen sparen wollen, erklärte der städtische Bauamtsleiter Frank Bachmann auf Nachfrage. Bevor die endgültigen Weißstreifen draufkommen, was für März 2021 vorgesehen war, müsse die Fahrbahn „abfetten“, sagte er, auf Spezialisten verweisend. Wegen der Diskussionen habe man nun beschlossen, die langfristig beauftragte Firma von der Haftung für die verfrühte Anbringung der endgültigen Markierungen zu befreien, damit diese auf gut Glück noch 2020 gelegt werden können. Dafür müsse das Wetter mild bleiben und die Firma Zeit finden. Die Heftigkeit der Negativ-Debatte über die Qualität der Kreuzung kann Bachmann nicht nachvollziehen. Angebrachter wären Erörterungen über die Qualität der Fahrkenntnisse mancher Verkehrsteilnehmer, findet er.