Glas öfter mal halbvoll sehen

Marius Koity über einen gleichermaßen guten wie schlechten Umfragewert.

Mehr als die Hälfte der Absolventen kann sich eine „Zukunft in der Heimat“ vorstellen, hat eine Umfrage im Pößnecker Gymnasium Am Weißen Turm ergeben.

Dieser Wert ist einerseits gut, gab es doch Zeiten, als es für fast jeden jungen Menschen, der etwas auf dem Kasten hatte, nach der Schule hieß: „Nichts wie weg hier!“ Dieser Wert ist andererseits schlecht, denn er bedeutet einen nach wie vor hohen Verlust an leistungsfähigen und -willigen Einheimischen.

Freilich, weder im Orlatal noch im Saale-Orla-Kreis und nicht einmal in Jena lässt sich jeder der mitunter sehr speziellen Berufswünsche erfüllen, die junge Leute heutzutage so haben. Ingenieure, Ärzte oder Informatiker können sich hier allerdings ebenso verwirklichen wie Lehrer, Kaufleute oder Sozialpädagogen.

Ob und inwiefern unsere Jugendlichen nach der auswärtigen Ausbildung oder dem Studium berufliche Chancen in der Heimat prüfen, hängt nicht nur von ökonomischen Bedingungen, sondern auch von der Qualität der Identitätsstiftung ab, die im Elternhaus, in der Schule, im gesellschaftlichen Leben geleistet wird. Wir sollten unseren Kindern zwar die Augen öffnen, sie im Zweifel aber eher auf das halbvolle als auf das halbleere Glas hinweisen, in unsere aller Interesse. Denn wer soll an den Stellen weitermachen, an welchen wir aufhören, wenn nicht un­sere Kinder?

Die langfristigen demografischen Prognosen für die Region sind zwar erschütternd. Dennoch haben wir es in der Hand, ob wir mit unseren klugen Kindern (und Kindeskindern) in der Nähe altern oder sie (mit etwas Glück) nur alle halben Jahre sehen wollen.

