Glasfaserausbau in Posen durch eine Rudolstädter Firma in Posen.





Mit neuen Glasfaserkabeln werden derzeit Orte in den Gegenden um Knau und Ziegenrück Stück für Stück ausgerüstet. Aktuell wird auch in Posen gegraben, um neue Glasfaserleitungen in den Ort einzubringen.

Heiko Scherf von der Geschäftsführung vom Tief- und Fernmeldebau mit Sitz in Rudolstadt erklärt, dass es teilweise zu geringen Verkehrsbehinderungen im Saale-Orla-Kreis kommen kann. Sie würden sich aber maximal auf halbseitige Sperrungen beschränken. In diesen Bereichen werden bei Bedarf Ampeln aufgestellt. Aktuell steht die Straße von Knau in Richtung Posen auf dem Plan. Am Montag werden Mitarbeiter im Bereich Neumannshof eingesetzt werden und übernächste Woche geht es bei Gössitz weiter. So ziehen sich die Bauarbeiten dazu unter anderem durch Dreba, Weira, Paska, Eßbach, Schöndorf und Bucha. Hauptleitungen werden durch neue Glasfaserkabel ersetzt Neben den Glasfaserkabeln werden entsprechende Verteilerkästen gesetzt, wie sie bereits jetzt in Posen zu finden sind. Die Hauptleitungen zu den Verteilerschränken werden durch neue Glasfaserkabel ersetzt und Hausanschlüsse für den weiteren Ausbau vorgesehen. Bis Ende Mai will das Unternehmen Tief- und Fernmeldebau mit den Arbeiten in den Bereichen des Saale-Orla-Kreises fertig sein. Bis alles steht, also wenn die Arbeiten der Telekom beendet sind, wird etwa das dritte Quartal des Jahres angebrochen sein, wie Heiko Scherf einschätzt. Bis dahin halten sich die Einschränkungen im Straßenverkehr in annehmbaren Grenzen.