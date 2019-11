Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Glühweinfest in Moxa

Zum diesjährigen Glühweinfest in Moxa wird in diesem Jahr zum Ersten Adventswochenende geladen. Am 30. November kann im beheizten Festzelt in der Dorfmitte auch alkoholfreier Glühwein genossen werden. Los geht es ab 17 Uhr.

Die freiwillige Feuerwehr des Ortes und die Gemeindevertreter sind die Ausrichter des kleinen Festes, das wieder zum gemütlichen Beisammensein ruft. Leckeres vom Rost, Honig und Geschenkideen vom Imker Frank Thielsch sind außerdem angekündigt.