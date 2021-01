Gössitzer spendet zum 100. Mal Blut

Thomas Mahler kann sich noch genau erinnern, wann er das erste Mal Blut spenden war. „Da war ich in der Lehre, das war 1984“, erzählt der 55-jährige Gössitzer. Damals galt: Wer zur Blutspende geht, die am Nachmittag stattfindet, der muss anschließend nicht mehr zur Arbeit und hat den Rest des Tages frei. Das habe ihn zu Beginn motiviert.

Und er blieb dabei, denn er ist sich gewahr: „Es kann auch mich mal erwischen.“ Dann sei man froh, wenn einem selbst geholfen werden könne.

Am Dienstagabend kam er in Ranis nun zum 100. Mal zur Blutspende und erhielt dafür von Silvia Preußer, der Verantwortlichen für die Blutspende im Kreisverband Saale-Orla des Deutschen Roten Kreuzes, einen Präsentkorb als Dankeschön. „Ich danke Ihnen im Namen der Kranken und Verletzten und hoffe, dass Sie uns die Treue halte, solange es Ihre Gesundheit zulässt“, gab sie ihm mit auf den Weg.

Für Thomas Mahler ist das selbstverständlich. Selbst in der Zeit, als er noch als Lkw-Fahrer tätig war, habe er nach Möglichkeit versucht, die Termine wahrzunehmen. Jetzt, als Mitarbeiter des Zweckverbands Abfallwirtschaft Saale-Orla, sei das wieder einfacher. Und auch seine Frau und sein Sohn gehen mittlerweile hin und wieder mit zur Blutspende, so auch am Dienstag.