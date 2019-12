Goldene Generation

Fragt man Karl Ernst, wie viel Zeit er eigentlich mit der Aufarbeitung verschiedenster Aspekte der Pößnecker Geschichte verbringt, muss er erst einmal lachen.

Er schreibt ja nicht nur quasi ein Sonderheft nach dem anderen, und als Journalist weiß ich ziemlich genau, wie viel Arbeit in diesen Dokumentationen steckt. Er ist seit Jahren auch in jedem regulären Heft der „Pößnecker Heimatblätter“ mit mindestens einem Text vertreten, welchem ausführliches Quellenstudium vorausgeht. Er hält immer wieder gründlich recherchierte Vorträge. Und in Volkshochschulkursen verrät er Interessierten aus dem Orlatal und Oberland die Geheimnisse der alten deutschen Schrift, die man einfach kennen muss, wenn man historisches Papier auswerten will.

Nur gut, dass Karl Ernst Ruheständler ist. So kann er sich ohne jeden Druck, dafür umso gründlicher und mehr oder weniger in Vollzeit der Heimatkunde widmen.

Den Historikerpreis hat sich Karl Ernst redlich verdient. Dabei ist der einstige Lehrer naturwissenschaftlicher Fächer, wie er selbst betont, gar kein Historiker. „Ich will den Wissenschaftlern nicht die Butter vom Brot nehmen“, sagt er. Karl Ernst versteht sich als „Dokumentarist“, als Quellenerschließer, als Aufbereiter von Informationen, die der Gegenwart bewusst sein sollten.

Mit Hans Walter Enkelmann und anderen Forschern gehört Karl Ernst zu einer, wenn man so will, goldenen Heimatkundler-Generation in Pößneck. Diese hat, wie es scheint, in den vergangenen 25 Jahren in den „Pößnecker Heimatblättern“ und darüber hinaus mehr publiziert und zur Diskussion gestellt, als es mehreren Generationen davor vergönnt war.

Nur wer wird diese Arbeit fortsetzen? Namen kann Karl Ernst nicht nennen. Wenn er aber sehe, wie viele Menschen sich für Sütterlinkurse interessieren und sich unterhalb der öffentlichen Wahrnehmung mit lokaler Geschichte befassen, dann mache ihm das „sehr viel Mut“.

Diesen braucht man auch, wenn man sich mit der Vergangenheit befasst, die von so vielen Menschen verdrängt wird.