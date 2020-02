Pößneck. Ehepaar Müller schloss Filiale in Krölpas Zuckertüte. Seit Kurzem sind sie mit einem neuen Küchenstudio in Pößnecks Breiter Straße zu finden.

Grau-weiße Küchenmöbel sind im Trend

Damalige Gesellschafter eröffneten 1990 ein Küchenstudio in dem als Zuckertüte bekannten Gebäude in Krölpa. Jens Müller, damals noch Angestellter und bis heute der Küchenbauer, übernahm schließlich 2002 als alleiniger Gesellschafter das Unternehmen, welches noch eine Zweigstelle in Jena hat. Zum Jahresende kündigte er den Mietvertrag in der Zuckertüte und fand nach längerer Suche einen geeigneten Standort in Pößneck, um ein neues Küchenstudio einzurichten.

„Wir haben uns deutlich verkleinert“, sagt er und ergänzt: „von 400 auf 90 Quadratmeter.“ Habe man in der Zuckertüte deutlich mehr Küchen aufbauen können, ist nun nur noch Platz für zwei. „Das ist nicht weiter schlimm, weil der Trend zu grau-weiß geht. Die beiden Küchen reichen also völlig aus, um das zu zeigen“, antwortet die Geschäftsführerin Katrin Müller. Man plane ja eh individuell am Computer die Wunsch-Küche. Nachgefragt sind Induktionskochfelder, Spülmaschinen und energieeffiziente Kühlschränke, meint sie aus Erfahrung. Zudem achten Kunden auf qualitativ Hochwertiges beim Technik- und Küchenmöbelkauf. Die Suche nach neuem Standort Eigentlich habe man die Pößnecker Einkaufsmagistrale Breite Straße gar nicht im Visier gehabt, weil es hier mit der Anlieferung gar nicht so einfach wäre, geschweige denn ausreichend Lagerfläche vorhanden sei. In Pößneck-Ost fand man schließlich Letzteres und in Pößnecks Innenstadt einen Präsentations- und Planungsraum. Auf die Frage nach den eher begrenzten öffentlichen Parkflächen in der Innenstadt sagt Jens Müller: „Das empfinde ich nicht als Problem, in der Nähe gibt es genügend.“