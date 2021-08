Gregorianische Gesänge in der Kirche Neunhofen zu erleben

Neustadt-Neunhofen. Mit einem Konzert sind „The Gregorian Voices“ im Rahmen ihrer Jubiläumstournee am 2. September zu Gast.

Zu einem Konzert mit „The Gregorian Voices“ wird am Donnerstag, 2. September, in die Kirche St. Simon und Juda im Neustädter Ortsteil Neunhofen eingeladen.

Die acht ukrainischen Sänger der Gruppe unter der künstlerischen Leitung von Oleksiy Semenchuk sind im Rahmen ihrer Jubiläumstour zum zehnjährigen Bestehen mit ihrem neuen Programm „Gregorianik meets Pop“ zu Gast, bei dem sie klassische gregorianische Gesänge – einstimmige, meditative Liturgiegesänge der christlich-mittelalterlichen Mönchsorden – darbieten werden.

Angekündigt ist ein abwechslungsreiches Konzert mit einer Mischung aus Chorälen, orthodoxer Kirchenmusik, geistlichen Liedern und Madrigalen aus der Zeit der Renaissance und des Barock. Erklingen werden etwa das Gotteslob im „Ave Maria“ oder im „Kyrie“.

Popmusik neu arrangiert

Abgerundet wird das Konzert durch Klassiker der Popmusik, unter anderem werden Lieder wie „Sound of silence“ von Simon and Garfunkel, „Ameno“ von ERA, „Knockin On Heavens Door“ von Bob Dylan oder „You raise me up“ von Josh Groban zu Gehör gebracht, die im Stil des gregorianischen Gesangs neu arrangiert wurden.

„Mit seiner Stimmgewalt und vielen Solopassagen zeigt der Chor und seine Solisten, wie Greogorianik heute klingen kann: authentisch und dennoch zeitnah“, heißt es in der Ankündigung.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Einlass startet bereits um 18.30 Uhr. Zu der Veranstaltung ist ein Nachweis über „Genesen, Getestet, Geimpft“ mitzubringen.

Karten sind im Gemeindebüro der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Neustadt am Kirchplatz 2, in der Touristinformation im Neustädter Lutherhaus sowie online unter www.ticketshop-thüringen.de erhältlich. Restkarten können außerdem ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erworben werden.