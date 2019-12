Größer als bisher gedacht: Schulen-SOK.de-Datenleck mindestens seit Mai

Das Datenleck um den E-Mail-Account schulen-sok.de nimmt immer weitere Ausmaße an. Neben den Gymnasien von Bad Lobenstein und Schleiz sind auch Antwort-E-Mails mit virenbehafteten Links auf Zuschriften an die E-Mail-Adressen der Regelschule Pößneck und des Orlatal-Gymnasiums Neustadt der Redaktion bekannt. Und: Das Datenleck besteht offenbar schon seit über einem halben Jahr.

Wie die Leserin Anke Themel aus Langgrün mitteilt, habe sie bereits im Mai derartige Antwort-Mails vom Schleizer Gymnasium an zwei Tagen nacheinander erhalten. Daraufhin habe sie die Schule darüber informiert. Laut Themel habe ihr das Gymnasium mitgeteilt, dass ihnen das Problem bekannt sei und an einer Lösung gearbeitet werde.

Dem Landratsamt ist der Vorfall vom Mai allerdings nicht bekannt. „Wir haben alles überprüft und auf unseren Computern keine Viren oder ähnliches gefunden“, teilt Sprecherin Mandy Käßner mit. Am Mittwoch habe es um 14 Uhr eine Beratungsrunde zum Datenleck gegeben. Das Landratsamt ist der Meinung, dass die E-Mails auf irgendeine andere Weise abgefangen würden, die eigenen Rechner seien frei von Schadsoftware. Wie das Problem der ausgespähten E-Mails und virenbehafteten Antwort-E-Mails gelöst werden könnte, ist im Landratsamt bisher nicht klar. Über das weitere Vorgehen wird beraten.

Verwaltung bittet um Mithilfe

Die Verwaltung des Saale-Orla-Kreises bittet die Bevölkerung um Mithilfe, den Verursachern des Datenlecks auf die Spur zu kommen. Die Abteilung zur Elektronischen Datenverarbeitung (EDV) will den Verursacher des Datenlecks ausfindig machen. „Dafür benötigen wir die sogenannten Internetkopfzeilen der originalen E-Mails“, erklärt Käßner. Diese sind im E-Mail-Verwaltungssystem Microsoft Outlook relativ einfach aufzurufen. Die original E-Mail muss in einem neuen Fenster geöffnet werden. Dann wird auf den Reiter „Datei“ geklickt und „Eigenschaften“ ausgewählt. Es öffnet sich ein neues Fenster, wo im unteren Bereich die Internetkopfzeilen stehen.

Diese Daten können dann kopiert und an die EDV-Abteilung des Landratsamtes per E-Mail an edv@lrasok.thueringen.de geschickt werden.