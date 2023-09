Große Freude im Saale-Orla-Kreis: Warum sich der Thüringer Ortsmeister 2023 den Jubel zuerst verkneifen musste

Neustadt-Molbitz. 200 Kilometer ist die Delegation des neuen Thüringer Ortsmeisters zum Finale angereist. Zurück ging es mit Pokal, Prämie und jeder Menge Plänen.

Zwischen Bewerbung und Siegerfoto liegen 49 Tage. „Wahnsinn, was in der Zwischenzeit alles passiert ist“, sagt Iris Lukes, die kurz zuvor im Kalender noch einmal nachgezählt hat. Was soll schon passiert sein? Der Neustädter Ortsteil Molbitz hat den Titel Thüringer Ortsmeister 2023 in den Saale-Orla-Kreis geholt. Und zwar aus Ellrich (Landkreis Nordhausen), wo am Samstag das letzte Finale in dem von dieser Tageszeitung organisierten Wettbewerb stieg. Dass die neunköpfige „Molbser“ Delegation dort ganz vorne landen würde, war bei 50 Punkten Vorsprung bereits frühzeitig klar.

Hier geht es zur Anmeldung für den Thüringer Ortsmeister 2024

Genauer gesagt: nach dem „Heißen Draht“. Ein weiteres Spiel hatte Ellrich, das letztlich Dritter wurde, aber noch zu absolvieren – und Molbitz aus Gründen der sportlichen Fairness einigermaßen Ruhe zu bewahren. „Ich bin fast geplatzt“, berichtet Lukes von unvergesslichen Minuten bis zur offiziellen Verkündung. „Dann ist es aus uns herausgebrochen.“ Es folgten die Siegerehrung samt stattlichem Pokal sowie einem Scheck über 5000 Euro – und dann fast 200 Kilometer Rückfahrt, die sich laut Lukes heimwärts ungleich kürzer anfühlten als noch auf dem Hinweg.

Die 5000 Euro Siegprämie sind in Molbitz schon gut verplant

Wann und wie der Triumph in Molbitz gefeiert wird, ist noch unklar. Dass ein Fest fällig ist, bezweifelt freilich keiner. Die Prämie will man unter anderem für den Kauf mehrerer Falt-Pavillons verwenden, die künftig bei Dorffeiern zum Einsatz kommen sollen, und für eine Tischtennisplatte. Der Pokal stehe vorerst bei ihr am Küchenfenster, solle aber demnächst einen Platz unmittelbar am Dorfplatz finden, verrät Lukes.

Eines ist ihr rückblickend besonders wichtig: „Man kann die Teilnahme bei der Thüringer Ortsmeisterschaft wirklich nur jedem empfehlen“, sagt die maßgebliche Initiatorin der Molbitzer Bewerbung. Nicht allein wegen Pokal und Prämie, sondern vor allem angesichts der tollen Erlebnisse. Beispiel: „Unter den fünf Finalisten ist nicht einmal das Gefühl entstanden, dass jemand es dem anderen nicht gönnt“, so Lukes. Bewerbungen für die Thüringer Ortsmeisterschaft 2024 sind übrigens ab sofort online möglich.