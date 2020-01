Am Samstagvormittag fand in Neustadt der erste Neugeborenen-Neujahrsempfang der Stadt statt.

Neustadt. Beim ersten Baby-Neujahrsempfang in Neustadt kommen Eltern untereinander, aber auch mit dem Bürgermeister ins Gespräch.

Große Premiere für den Neustädter Nachwuchs

Es war eine liebevoll vorbereitete Zusammenkunft, die da am Samstagvormittag im Neustädter Augustinersaal Eltern, Großeltern und vor allem kleine Kinder zusammenbrachte. Der Bürgermeister der Stadt, Ralf Weiße (BfN), hatte zur Premiere eines Neugeborenen-Neujahrsempfangs geladen und in Neustadt sowie in den neu eingemeindeten Ortsteilen hatten Eltern den Ruf gehört.

Begrüßung durch den Bürgermeister. Foto: Foto: Stadtverwaltung Neustadt Viele Kleinkinder und Geschwisterkinder erfüllten den Saal mit Leben. Manche, wie etwa der acht Monate alte Marlo, nutzten die Gelegenheit aber auch für ein ausgedehntes Nickerchen. „Damit er uns nachts besser wach halten kann“, kommentierte seine Mutter mit einem Augenzwinkern. Weiße erläuterte die Intention hinter diesem neuen Angebot: Üblicherweise erhielten die Eltern Neugeborener von der Stadt ein Schreiben mit einem kleinen Willkommensgeschenk und der Kita-Card. „Ich unterschreibe diese Briefe, lese die Namen, habe aber dazu nie ein Gesicht vor Augen“, erklärte Ralf Weiße. So sei der Gedanke entstanden, auf diese Weise ein Kennenlernen mit den Neustädter Neubürgern auf die Beine zu stellen. Das könnte eine schöne Tradition werden Viele Kinder, Eltern und Großeltern genossen ein gemeinsames Frühstück mit Jonglage-Programm. Foto: Foto: Stadtverwaltung Neustadt Ziel sei es, Gespräche unter den Eltern zu ermöglichen, einen Austausch, doch gleichzeitig stellte sich Weiße auch selbst für Fragen der Anwesenden zur Verfügung. Eine Familie aus Köthnitz äußerte sich erfreut über die Einladung zu der Veranstaltung: „Wir sind ja noch ganz frische Neustädter.“ Ein Vater sah darin durchaus eine gute Gelegenheit, mit dem Stadtoberhaupt ins Gespräch zu kommen, zum Beispiel darüber, wie es in den neuen Ortsteilen weitergehe, oder über so greifbare Dinge wie dem Zustand eines Spielplatzes zu besprechen. „Das könnte eine schöne Tradition werden“, so eine Mutter. Im vergangenen Jahr hat es in Neustadt 51 Geburten gegeben, zählt man die am 1. Januar dieses Jahres hinzugekommenen Ortsteile Dreba, Knau und Linda hinzu, zähle man gar 66 Neugeborene. Allesamt seien gesondert und persönlich angeschrieben worden, um sie zu dem Baby-Begrüßungsfest einzuladen. Die Babys wurden direkt angeschrieben Das ist wörtlich gemeint, denn die Schreiben waren direkt an die Kinder adressiert. Diese durften aber gern die Eltern oder Großeltern mitbringen. Circa zwei Drittel nahmen die Einladung an und so füllten letztlich etwa 120 Personen unterschiedlichen Alters den Augustinersaal. Der Bürgermeister freute sich über viele junge Eltern und deren Kinder: „So ein Durchschnittsalter haben wir üblicherweise nicht bei den Veranstaltungen im Augustinersaal“, scherzte er zur Begrüßung. Der Süßkartoffel-Pastinaken-Brei und die Mini-Muffins. Foto: Foto: Stadtverwaltung Neustadt Auch weil er selbst im vergangenen Jahr Opa geworden ist, sei ihm diese Veranstaltung eine Herzensangelegenheit, vermittelte er am Rande. Für alle Eltern mit Neugeborenen gab es eine kleine Geschenktüte mit Informationsmaterial, Gutscheinen, einem Kinderbuch und einer kleinen Skulptur der in Neustadt bekannten Kröte auf dem Brotlaib. Den Programmhöhepunkt bildete eine Jonglage-Show mit Balance und Artistik von Juba der Jongleurin aus Gräfenthal. Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatten teils in Handarbeit ein dem Anlass entsprechendes Brunch-Buffet vorbereitet. Der Höhepunkt für die Kleinsten war dabei sicher der ungewürzte Süßkartoffel-Pastinaken-Brei, den ein Mitarbeiter zubereitet hatte. Für ältere Geschwister gab es zudem selbst gebackene Mini-Muffins im Waffelbecher. „Wir haben aber auch Beeren-Mus und Grießbrei hier“, führte Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe aus. Für die Erwachsenen wurde ein klassisches Frühstück aufgefahren. Der Bürgermeister lobte die engagierte Vorbereitung durch viele Mitarbeiter der Stadtverwaltung.