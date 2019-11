In Pößneck ist die Feuerwehr am Donnerstagabend, 28. November 2019, mit vielen Kräften am oberen Bahnhof im Einsatz. Von dort war eine Rauchentwicklung im Keller gemeldet worden.

Pößneck. Feuerwehr und Polizei eilten am Donnerstagabend durch die Stadt. Die Lage bleibt lange unklar

Blaulicht Großeinsatz am oberen Bahnhof in Pößneck

Um 18.40 Uhr rasen Fahrzeuge mit Blaulicht durch die Innenstadt von Pößneck. Es sind viele an diesem Donnerstagabend. Die Feuerwehr ist mit insgesamt sieben Einsatzfahrzeugen unterwegs zum oberen Bahnhof in Pößneck. „Rauchentwicklung im Keller“, heißt es auf Nachfrage aus der Rettungsleitstelle in Saalfeld. Vor Ort weiß ein Bewohner des Gebäudes mehr: „Ich habe im Flur Rauch gerochen – sehen konnte ich ihn auch ein wenig. Ich habe sofort die Haustür und oben ein Fenster geöffnet, da zog wieder minimal Rauch aus dem Keller hoch“, sagt der Mann. Den Notruf habe ein Bahn-Mitarbeiter gewählt.