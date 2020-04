Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums "Am Weißen Turm“ in Pößneck, Lehrer und Eltern haben vor Ostern Karten gestaltet, um den 122 Bewohnern des DRK-Pflegeheims in der Rosa-Luxemburg-Straße eine Freude zu machen.

Pößneck. Alle 122 Bewohner einer DRK-Senioreneinrichtung in Pößneck erhielten dank fleißiger Schreiber bunt gestaltete Osterpost.

Großer Dank aus Pößnecker Pflegeheim für herzliche Geste

In den Tagen vor Ostern ist viel Post im Pflegeheim des Deutschen Roten Kreuzes in der Pößnecker Rosa-Luxemburg-Straße eingetroffen. „Es waren selbstgestaltete Osterkarten mit lieben Grüßen zum Fest, aufmunternden Worten, gemalte und gebastelte Werke, versehen mit Gedichten und Versen über Ostern“, erklärt Sigrid Mundus, die Leiterin der sozialen Betreuung in der Einrichtung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Angesichts solch herzlicher Gesten für die Bewohner in so schwierigen Zeiten besonders im Pflegebereich, möchte Sigrid Mundus im Namen aller Bewohner und der Belegschaft des Pflegeheimes ihren großen Dank ausdrücken.

Post kam sogar aus Potsdam

„Eine achte Klasse unter Leitung von Frau Fuß hatte erst im Februar einen interessanten Nachmittag gestaltet. Mit einem literarischen Spaziergang und einem selbst entworfenen Kalender führten sie uns durch das Jahr“, beschreibt Mundus die Entstehungsgeschichte der Aktion.

Einer spontanen Idee folgend sei dann die Sache mit den Osterkarten angestoßen worden. „Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums ’Am Weißen Turm’ in Pößneck, Lehrer und Eltern waren dem Aufruf gefolgt“, heißt es weiter. Mitarbeiter des Pflegeheimes in Pößneck hätten den Aufruf ebenfalls unterstützt, so dass auch viele Briefe einen weiteren Weg zurücklegten. Es gab sogar Einsendungen aus Potsdam.

„Die Überraschung war gelungen und die Freude bei den 122 Bewohnerinnen und Bewohnern sehr groß, denn jeder hielt am Ostersonntag eine Karte, einen Brief oder ein gemaltes Bild in seinen Händen“, berichtet Mundus von der Wirkung der Grußkarten.

Tränen in den Augen

Man sei den fleißigen Schreibern sehr dankbar. In diesen Tagen hätten es die Bewohner nicht leicht, da sie im Moment keinen Besuch von ihren Angehörigen empfangen können. Telefonate und das Übermitteln von Grüßen müssen reichen.

„Eine Möglichkeit der modernen Kommunikation ist das Skypen, welches von einigen Bewohnern und deren Angehörigen sehr gut angenommen wird“, so Mundus. Dennoch wecke ein handgeschriebener Brief Erinnerungen. Manch Bewohner sei erstaunt gewesen, andere hätten Tränen in den Augen gehabt. „Eine kleine Geste mit ganz bestimmt großer Wirkung“, so Mundus.